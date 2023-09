Σε τριήμερο lockdown από σήμερα το Περθ

Αφορμή για την απόφαση αυτή στάθηκε το ότι γεγονός ότι δύο άτομα θετικά στον κορωνοϊό πέρασαν αρκετές μέρες στην κοινότητα ενώ ήταν στο μολυσματικό στάδιο της ασθένειας.





Πρόκειται για έναν άντρα που βρίσκονταν σε καραντίνα και ο οποίος έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα στις εξετάσεις που υποβλήθηκε πριν βγει απ΄το ξενοδοχείο καραντίνας.





Ο άντρας, 54 ετών, που έμενε στο ξενοδοχείο Mercure - που είναι η εστία της μόλυνσης - και ολοκλήρωσε την υποχρεωτική περίοδο απομόμωσης στις 17 Απριλίου. Είχε φτάσει στην Αυστραλία απ΄τη Κίνα. Επίσης μία έγκυος γυναίκα που έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο βρέθηκε θετική στον ιό. Και τα δύο αυτά άτομα μολύνθηκαν απο ένα ζευγάρι που είχε αφιχθεί απ΄την Ινδία και βρίσκονταν σε καραντίνα στο εν λόγω ξενοδοχείο και το δωμάτιό τους βρίσκονταν απέναντι απ΄τα δωμάτια των δύο ατόμων.





Αφού έληξε η περίοδος καραντίνας, και αναχώρησε απ΄το ξενοδοχείο που βρισκόνταν, πέρασε την πρώτη νύχτα σε φιλικό του σπίτι στην περιοχή Kardinya. Η γυναίκα μητέρα δύο παιδιών βρέθηκε και εκείνη θετική στον κορωνοϊό μετά απο εργαστηριακό έλεγχο. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν αρνητικά στον κορωνοϊό.





Ο εν λόγω άντρας επισκέφθηκε διάφορες τοποθεσίες της Πέρθης ανάμεσά τους και το δημοφιλές, τουριστικό μέρος Kings Park, πριν αναχωρήσει απ΄τη Περθ στις 21 Απριλίου για την Μελβούρνη.





Επιβιβάστηκε στην πτήση QF778. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 257 άτομα.





και όπως δήλωσε χθες ο υπουργός υγείας της πολιτείας Μάρτιν Φόλι οι ομάδες ανίχνευση έχουν αρχίσει την διαδικασία εντοπισμού των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με τον άντρα που έφτασε απ΄τη Περθ:





"All these people are being contacted by our contact tracing team and would need to isolate for the full 14 days. We will be examining the gentleman's movements, particularly through the airport, where he did wear a mask as he did on the flight, as he did on his journey home having been contacted by public health officials as he arrived at the airport. We will be examining those movements for contact tracing purposes and for the purposes of establishing, should there be, any exposure sites."





Τι ισχύει για το τριήμερο λοκνταουν:





Απο σήμερα και έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας οι κάτοικοι της Περθ και της περιοχής Πηλ θα μπορούν να βγαίνουν απ΄τα σπίτια τους για τους εξής λόγους:





α) για εργασία - αν δεν μπορούν να εργαστούν απ΄το σπίτι





β) για να ψωνίσουν τα απαραίτητα





γ) για ιατρικά ραντεβού





δ) για εξάσκηση - μόνο μία ώρα την ημέρα





Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Mark McGowan είπε ότι το λοκνταουν είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο αλλά είναι απαραίτητο:

















[["I know this three day short lockdown is very, very difficult, but I hope we can keep it to three days only. Give our contact tracers and health teams the time they need to ensure community spread is limited. I know this is hard to take and I wish we didn't need to be doing this. But we can't take any chances with the virus. We just can't."]]





Να σημειωθεί ότι έχουν αναβληθεί οι τελετές και εκδηλώσεις για την Ημέρα των Anzac ( Κυριακή 25 Απριλίου).