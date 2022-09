Αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία απ΄την απροσδόκητη αργία για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ

Δεν φαίνεται να είναι όλοι ευχαριστημένοι με την ανακήρυξη της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου ως δημόσιας αργίας – ημέρας πένθους.





Η Μελβούρνη θα βρίσκεται στη μέση της Εβδομάδας του Μεγάλου Τελικού του AFL. Η ημέρα πένθους για τον θάνατο της Βασίλισσας θα ειναι την παραμονή πριν από την επίσημη αργία της Βικτώριας την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου.





Ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές ανάμεσά τους και ο ομογενής Στήβεν Κουκούλας - προβλέπουν ότι η ημέρα πένθους θα κοστίσει στην αυστραλιανή οικονομία περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.





Ο κ. Κουκούλας είπε ότι αυτό δεν περιλαμβάνει τα σχετικά επιμίσθια που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. «Είναι περισσότερο το θέμα της χαμένης παραγωγικότητας» είπε και έδωσε το παράδειγμα μιας επισκευής αυτοκινήτου:



"Yes its lost productivity and disruption to actual economic activity. The penalty payments are not part of that, because that's simply a transfer from the business to the worker. That's fine so that's not lost GDP its the fact, again I'll use the example of a car repairer - if you're putting your car in for a service that day and that business shuts down because of the public holiday then the they don't service your car and they've got to reschedule it and all the lost productivity from the poor people ringing up (and saying) " oh I can't do it on the 22nd, we'll have to make it another day."





Ωστόσο, η Alex Boyd, Διευθύνων Σύμβουλος του Συμβουλίου Οργανισμών Μικρών Επιχειρήσεων Αυστραλίας (Council of Small Business Organisations Australia) είπε ότι η αργία στις 22 Σεπτεμβρίου θα είναι πραγματικά επωφελής για ορισμένες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.





Αλλά οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε πελάτες που κλείνουν ραντεβού, όπως κομμωτήρια και ινστιτούτα ομορφιάς, πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες.





Κάθε πολιτεία και επικράτεια στην Αυστραλία έχει τις δικές της αργίες και ότι αυτή η έλλειψη ομοιομορφίας στις δημόσιες αργίες αποτελεί μειονέκτημα για τον επιχειρηματικό τομέα σύμφωνα με την Ένωση Καταστηματαρχών (Australian Retailers Association). Η Ένωση υποστήριξε ότι είναι καιρός για μια εθνική προσέγγιση στις αργίες.





Μερίδα του επιχειρηματικού κλάδου καλεί για μεγαλύτερη επιλογή για τους εργαζόμενους προκειμένου να αποφασίζουν οι ίδιοι σε ποιές δημόσιες αργίες θα συμμετάσχουν και σε ποιές όχι.