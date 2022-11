Φονικός σεισμός στην Ινδονησία -162 νεκροί

Ο Εγκέλαδος χτυπά από χθες την περιοχή του νότιου Ειρηνικού. Χθες (21.11.22) χτύπησε την επαρχία της δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία και σήμερα την περιοχή των Νησιών του Σολομώντα.





Η σημερινή σεισμική δονηση ήταν μεγαλύτερη απ΄την χθεσινή, 7,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ ενώ η χθεσινή δόνηση μετρούσε 5,6 Ρίχτερ.





Εξαιτίας της σημερινή ισχυρής δόνησης, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή των νήσων του Σολομώντα, της Παπούα Νέας Γουινέας και του Βανουάτου, από το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC). Αργότερα η προειδοποίηση άρθηκε.





Το γραφείο του πρωθυπουργού των Νήσων του Σολομώντας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία συμβουλεύει τους κατοίκους του νησιού Μαλάνγκο να απομακρυνθούν απ΄τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υψηλότερο σημείο.





Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορες για θύματα απ΄τον σεισμό αυτό.





Ο φονικός σεισμός στην Ινδονησία





Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται σε 162, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.





Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τις 13 χιλιάδες.





Όπως είπε ο κυβερνήτης της Δυτικής Ιάβας Ridwan Kamil, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα σπίτια και οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν απ΄αυτά και μεταφέρθηκαν σε κέντρα διάσωσης:





"There were 162 people killed, 326 people injured. Most suffered a broken bone or were injured because of falling objects and incision wounds, and there were also around 13,784 evacuees.....In the 5.6 magnitude quake happened in Cianjur that was 10 kilometres deep has caused many buildings to crumble and shatter."





Ο σεισμός χτύπησε την πόλη Cianjur, ο πληθυσμος της οποίας ανέρχεται σε 175 χιλιάδες ενώ στην ευρύτερη περιοχή κατοικούν 2,5 εκατομμύρια άτομα.





Πολλά απ’ τα θύματα είναι παιδιά. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Δυτικής Ιάβας τα περισσότερα απ΄τα θύματα είναι παιδιά.





Μετά τον σεισμό στην Ινδονησία, καταγράφηκαν 25 μετασεισμικές δονήσεις.