Διάλεξη για την Μικρά Ασία του Σεφέρη σήμερα στη Βρισβάνη

Οπως μας είπε ο ανταποκριτής του Ελληνικού Προγράμματος στη Βρισβάνη Λεωνίδας Ναούμης πλούσιο είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτές τις μέρες στην ελληνική παροικία της πρωτεύουσας της Κουηνσλάνδης:





"Στα πλαίσια στην πόλη μας, για την Εβδομάδα Μνήμης για τα 100 χρόνια από την καταστροφή του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Οι εκδηλώσεις γίνονται με την συνεργασία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας «Άγιος Γεώργιος» της Πόλης μας και του Ελληνικού Ιστορικού Συλλόγου Μικρασιατών της πόλης μας.





1) Αύριο Παρασκευή 16 η του μήνα στις 7.30 μ.μ. γίνεται μια εκδήλωση ομιλίας, με την ονομασία «Διάλεξη Καλομάνας» στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας, στο Ελληνικό Κέντρο. Ομιλητής η Δρ Amelia Brown με θέμα: “Ancient Monuments and Contemporary sorrow: Seferis’ Poetry and the Ηellenic Legacy of Asia Minor”. 2) Την Κυριακή 18 η του μήνα στις 9.00 το πρωί.στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της πόλης μας θα γίνει Τρισάγιο στην μνήμη των θυμάτων και κατάθεση στεφάνων στο ειδικό χώρο, μπρος του Ελληνικού Σχολείου. Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 0439 076 672.





Β) Ο Έλληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύλλογος «Διονύσιος Σολωμός» της πόλης μας διοργανώνει μια διάλεξη με θέμα « Θέματα Τέχνης και Πολιτισμού» με ομιλητή τον κ. Νικόλαο Τσούτα. Την ερχόμενη Τετάρτη 21 η Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας στο Ελληνικό Κέντρο.



Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 0418 724 822.





Γ) Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα «Άγιος Γεώργιος» της πόλης μας είναι στη ευχάριστη θέση να καλωσορίσει και να παρουσιάσει μια γνωριμία συζήτησης με το κοινό στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας την ερχόμενη Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 2.30 μ.μ. την Διευθύντρια της Συμφωνικής Ορχήστρας και Όπερας της Πολιτείας μας φέτος στο Φεστιβάλ της πόλης μας, κ, Ζωή Ζενιώδη. Η κ. Ζενιώδη θα δώσει 4 ης παραστάσεις ως Διευθύντρια της Συμφ. Ορχ. και Όπερας της Πολιτείας μας στο Κέντρο Παραστατικής Τέχνης της πόλης μας από τις 20 έως της 24 ης του μήνα, στα πλαίσια του φεστιβάλ. Για πληροφορίες στο τηλ. 0407 758 730."