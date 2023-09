Είκοσι Ελληνίδες και Έλληνες της Αυστραλίας βραβεύτηκαν από την Αυστραλιανή πολιτεία

Τουλάχιστον 20 ομογενείς, επτά γυναίκες και 13 άνδρες είναι στον κατάλογο των 992 Αυστραλών οι οποίοι βραβεύονται σήμερα από την αυστραλιανή πολιτεία.





Οι διακρίσεις απονέμονται σε πολίτες για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο με την ευκαιρία των γενεθλίων της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ποιοι γνωστοί Αυστραλοί έλαβαν διακρίσεις;

Ο Shane Warne , ο σπουδαιότερος ίσως Αυστραλός παίκτης του κρίκετ ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών.





Η Ash Barty , η παίκτρια του τέννις η οποία πλέον έχει ολοκληρώσει την καριέρα της μετά και την κατάκτηση του Αυστραλιανού Οπεν τον περασμένο Ιανουάριο.





Ο γραμματέας του ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας, Δρ. Brendan Murphy βραβεύτηκε για την πρότασή του ως αρχιάτρου της χώρας το 2022 να κλείσει τα σύνορα της διεθνή σύνορα, ένα τολμηρό βήμα που έσωσε όμως χιλιάδες ζωές από τον κορωνοϊό.





Διάκριση και για την πρώην Αρχίατρο της Κουηνσλάνδης και νυν Κυβερνήτη της ίδιας Πολιτείας, Δρ. Jeannette Young .





Κάποια ενδιαφέροντα νούμερα...





992 άτομα βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και στους κλάδους που υπηρετούν

Oι 5 από τους 6 διακριθέντες στην υψηλότερη κατηγορία διάκρισης είναι επιστήμονες

92 Αυστραλοί αναγνωρίστηκαν για τη προσφορά τους στην μάχη κατά του κορωνοϊού

Το 46% των συνολικών διακριθέντων είναι γυναίκες. Πέρυσι, το 2021 ήταν 47%, ποσοστό ρεκόρ

Από τους ομογενείς, οι 7 είναι γυναίκες και 13 άνδρες

Ποιοι ομογενείς έχουν λάβει διακρίσεις;

Στην υψηλότερη κατηγορία η οποία φέρει τον τίτλο του Συνοδού στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος (Companion in The General Division of the Order of Australia), και έχει ως αρχικά το AC, δεν υπάρχει κάποιο/κάποια ομογενής.





Στην δεύτερη υψηλότερη διάκριση, αυτό του Αξιωματικού στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος (Officer AO in the General Division of the Order of Australia), υπάρχει ένας.





Πρόκειται τον Χριστόφορο Λεπτό (Christopher Byron Leptos) από την Βικτώρια, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος για την Καρδιά (National Heart Foundation).





Ο ομογενής επιχειρηματίας είναι και στο συμβούλιο της Σχολής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μελβούρνης.





Το 2020 διορίστηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ως μέλος μιας Ανεξάρτητης Επιτροπής για την αναθεώρηση του νόμου για το σύστημα χρηματοδότησης απόκτησης κατοικίας.





Το 2021 διορίστηκε σε μία άλλη Ανεξάρτητη Επιτροπή από τον Αυστραλιανή Αρχή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών – ACCC.





H βράβευσή του βασίστηκε στην συμμετοχή και προσφορά του σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες και της φιλανθρωπικής του στήριξη στον κονωνικό σύνολο και στον χώρο της εκπαίδευσης.

Αρκετοί είναι οι ομογενείς στην επόμενη υψηλότερη διάκριση

Η τρίτη διάκριση είναι του Μέλους στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος (Member AM in the General Division of the Order of Australia).





Εκεί συναντάμε τον επιχειρηματία Ανδρέα Ανδριανόπουλο (Andreas George Andrianopoulos) από την Βικτώρια.





H πιο πρόσφατη προσφορά του ομογενή είναι η δωρεά του για την επιδιόρθωση των ζημιών από πυρκαγιά στον ιστορικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στο East Melbourne πριν από μερικά χρόνια.





Η επιχειρηματική του δραστηριότητα τα τελευταία 50 χρόνια εστιάζεται στον χώρο των πετρελαιοειδών.





Στην ίδια κατηγορία είναι η Χαρά (Τζόι) Δαμούση (Joy Damousi) , καθηγήτρια Ιστορίας στη Σχολή Ιστορικών και Φιλοσοφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης.





Βραβεύτηκε για την σημαντική προσφορά της σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, στην ιστορία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.





Από το 2020, η κ. Δαμούση είναι διευθύντρια στο Κέντρο Προσφύγων, Μετανάστευσης και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Αυστραλιανού Καθολικού Πανεπιστημίου και επικεφαλής στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ίδιου πανεπιστημίου.





Μια άλλη κυρία στην ίδια κατηγορία είναι η Χριστίνα Ευθυμιάδη (Christina Efthymiades) , από την Νέα Νότια Ουαλία.





Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Burwood και της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου και διακρίθηκε για την προσφορά της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και στον κλάδο των δημοσίων σχέσεων.





Είναι στην επιτροπή της Ερευνητικής Μονάδας στην Αιματολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Concord Repatriation.





Τέλος, στην ίδια κατηγορία είναι και ο Πίτερ Γεράγγελος (Peter Anastasius Gerangelos) από την Νέα Νότια Ουαλία.





Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Σχολή, του Πανεπιστήμιου του Σύδνεϋ αναγνωρίστηκε, μεταξύ άλλων, για την προσφορά του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το πλήθος συγγραμμάτων που έχει συντάξει.





Αυτήν την περίοδο εργάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριου της Νέας Νότιας Ουαλίας και στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας.

Πολλές είναι και οι βραβεύσεις ομογενών και στην επόμενη κατηγορία

Η τέταρτη διάκριση είναι το Μετάλλιο στην Γενική Κατηγορία του Τάγματος της Αυστραλίας (Medal in the General Division of the Order of Australia - OAM).





Σημαντικός ήταν και ο ρόλος της στην ανέγερση του μνημείου του Τζορτζ Ντέβιν Τρελόαρ, τον Αυστραλό στρατιωτικό που έσωσε από την πείνα, τις κακουχίες και τις αρρώστιες χιλιάδες επιζώντες και προσφυγόπουλα της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, το διάστημα 1923-1926 όταν είχε υπηρετήσει ως Ύπατος Αρμοστής Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης.





Στην ίδια κατηγορία διακρίσεων είναι και ο Δρ. Στέφανος Ηροδότου (Dr Stephanos Herodotou) , ο οποίος διδάσκει εδώ και δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης.





Για πολλές συνεχόμενες χρονιές έχει προταθεί και έχει διακριθεί ως «Καθηγητής της Χρονιάς» από τους σπουδαστές στις κλινικές του νοσοκομείου Northern Health όπου εργάζεται.





Επιπλέον, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην Κυπριακή παροικία της Μελβούρνης.

Άλλα ονόματα στην ίδια κατηγορία είναι:

-Η Έλενα Κυριαζοπούλου (Helena Kyriazopoulos) η οποία είναι διευθύντρια του Συμβουλίου Πολυπολιτισμικών Κοινοτήτων της Νότιας Αυστραλίας.





-Η Φελίσια (πιθ. Τριανταφυλλιά) Λεονάρδου (Felicia Leonardos) από την Βικτώρια, η οποία είναι από το 1993 η διοργανώτρια των Χριστουγεννιάτικων Καλάντων της Αρχιεπισκοπής και είναι πρόεδρος της Αδελφότητας των Ευβοιωτών «Εύριπος» για 26 χρόνια.





-Ο Παναγιώτης Μερκούλιας (Peter Mercoulia) από την Βικτώρια, υπηρέτησε και υπηρετεί τον ομογενειακό οργανισμό ΑΧΕΠΑ από διάφορες θέσεις ενώ είναι και μέλος του Ελληνικού RSL της Βικτώριας.





-Ο Νικόλας Παπαζαχαριάκης (Nicolas Papazahariakis) έχει εργαστεί για χρόνια στον κλάδο της φιλοξενίας, του τουρισμού και της υψηλής γαστρονομίας, ενώ μέχρι σήμερα υπηρετεί τον κλάδο από την θέση του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού Tourism Training Australia στην Νότια Αυστραλία.





-Ο Kωνσταντίνος Παύλου (Con Pavlou) από το Σύδνεϋ ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος για 30 χρόνια στην Επιτροπή Ελληνο-Αυστραλών Αθλητών.





-Ο Στήβεν Στεφανόπουλος (Steven Stefanopoulos) , ο οποίος έχει υπηρετήσει ως δήμαρχος στον Δήμο Stonnington της Μελβούρνης, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος δήμαρχος της Αυστραλίας.





-Στην ίδια κατηγορία είναι και ο Σύδνεϋ Βιλλής (Sydney Villis) από την Νότια Αυστραλία για τις υπηρεσίες του σε οργανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην Πολιτεία του.

Απονέμονται μετάλλια σε πρόσωπα που υπηρετούν σε τομείς όπως το Δημόσιο, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στην κατηγορία για το Μετάλλειο για την Προσφορά προς το Κοινωνικό Σύνολο - Public Service Medal (PSM) είναι ο Αργύρης Αλισανδράτος (Argiri Alisandratos) , ο οποίος είναι αναπληρωτής γραμματέας στο Υπουργείο Παιδιών, Οικογενειών και Ατόμων με Αναπηρία της Βικτώριας, με χρόνια προσφοράς προς τα ευάλωτα άτομα.





Στην ίδια κατηγορία, αλλά για άτομα από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Αντισυνταγματάρχης Παύλος Μπέλλας (Paul John Bellas) , ο οποίος συνέβαλε στην μεταρρύθμιση του τρόπου διοίκησης του Αυστραλιανού Στρατού.

Ξεχωρίζουν και 4 ομογενείς αστυνομικοί - Australian Police Medal (APM):

-Η Ιωάννα Σταμπαλία (Joanne Maree Stampalia) από την Δυτική Αυστραλία για συμμετοχή της στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δικαστηρίων στην πολιτεία της.





-Ο επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Σκοτ Μελλής (Scott Andrew Mellis) αναγνωρίστηκε για τις υπηρεσίες του στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος





-Η αστυνομικός Κάιλι Βέλλιου (Kylie Marie Velios) η οποία έχει διακριθεί για την αντιμετώπιση θεμάτων ενδοοικογενειακήες βίας.





Κριτήριο το ελληνικό επώνυμο

Βασικό κριτήριο για να βρίσκουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που βραβεύονται είναι τα ελληνικά επώνυμα.





Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι ομογενές άντρες και γυναίκες, που τιμώνται σήμερα, αλλά επειδή ίσως να έχουν αλλάξει το επώνυμό τους, είναι δύσκολο για εμάς να αναγνωρισθούν.