Φινλανδία και Σουηδία απειλεί η Ρωσία

Η σχετική προειδοποίηση ήλθε απ΄την Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Μόσχα.





Ανέφερε ότι ενδεχόμενη ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα είχε «σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες, και θα απαιτούσε από τη χώρα μας να προβεί σε ανάλογα βήματα».





Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι: «Εκλαμβάνουμε τη δέσμευση της φινλανδικής κυβέρνησης σε πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας ως σημαντικό παράγοντα στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη βόρεια Ευρώπη». Και προστίθεται το εξής: «Η εισδοχή της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα έχει σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές προεκτάσεις».





Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά θα σταλεί στην ανατολική Ευρώπη η δύναμη ταχείας αντίδρασης της Συμμαχίας.





«Αυτή είναι η πιο σοβαρή κρίση ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη.» είπε «Γι αυτό το λόγο υπάρχει η δύναμη αντίδρασης του ΝΑΤΟ και γι αυτό την αναπτύσσουμε. Δε θα πρέπει να υπάρξει χώρος για παρεξήγηση ή λάθος υπολογισμό» είπε ο Στόλτενμπεργκ:





"Yesterday, NATO allies activated our defence plans and as a result, we are deploying elements of the NATO response force on land, at sea and in the air, to further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency. There must be no space for miscalculation or misunderstanding."





Ο γγ του ΝΑΤΟ είπε ακόμη ότι δεν γνωρίζει το μέγεθος της στρατιωτικής δύναμης που αποστέλλεται.





Προειδοποίησε ότι η παγκόσμια κοινότητα θεωρεί υπεύθυνους τη Ρωσία και τη Λευκορωσία λέγοντας ότι «η Ρωσία γιατί επιτίθεται και η Λευκορωσία γιατί της δίνει αυτή τη δυνατότητα».





Σημείωσε ότι ο Τζο Μπάιντεντ και οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή εν μέσω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.