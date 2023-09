Κονδύλια για 'καθαρή' ενέργεια ανακοίνωσε ο Σκοτ Μόρισον

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρόκειται να δαπανήσει 539 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρότζεκτς ‘καθαρής ενέργειας’ τα οποία θα δημιουργήσουν 2,500 θέσεις εργασίας και θα οδηγήσουν σε μείωση των αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανακοίνωσε σήμερα (21/4) ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.





Κύρια σημεία





Αύριο, 22/4 αρχίζει η διήμερη διαδικτυακή σύνοδος κορυφής για την υπερθέρμανση του πλανήτη

Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Ο Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε σήμερα κονδύλιο άνω των 500 εκ. για πρότζεκτς 'καθαρής' ενέργειας

Τα αέρια του θερμοκηπίου, κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου και τα φθοριούχα αέρια, συνδέονται άμεσα με την υπερθέρμανση του πλανήτη.





Ο κ. Μόρισον ανακοίνωσε ότι ο προϋπολογισμός που θα καταθέσει η κυβέρνηση τον Μάιο θα περιέχει κονδύλιο 275,5 εκατομμυρίων το οποίο θα διατεθεί για τη δημιουργία κέντρων παραγωγής υδρογόνου σε περιοχές της επαρχίας.





Ο προϋπολογισμός θα περιέχει ακόμη και δαπάνες ύψους 263,7 εκατομμυρίων για πρότζεκτς για την παγίδευση και την αποθήκευση του άνθρακα σε μια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων που προκαλεί η καύση ορυκτών καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Business Council το βράδυ της Δευτέρας (19/4) γνωστοποίησε ότι «η εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών που συμβάλουν στη χαμηλή παραγωγή ρυπογόνων αερίων» είναι το κλειδί προκειμένου να οδηγηθεί η Αυστραλία προς μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου:





"The key to meeting our climate change ambitions is commercialization of low emission technology. We're not going to meet our climate change targets through punishing taxes. I'm not going to tax our industries off the planet. We are going to meet our ambitions with the smartest minds, the best technology and the animal spirits of our business community. We need to change our mix over the next 30 years, bring that rate to net zero emissions."





Η αυριανή τηλεδιάσκεψη είναι πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάϊντεν.





Έχει προσκαλέσει 40 ηγέτες κρατών ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.





Η Αυστραλία έχει επικριθεί στην παγκόσμια σκηνή για την αντίσταση που προβάλει στο να ευθυγραμμιστεί με τις πρωτοβουλίες άλλων δυτικών χωρών – όπως η Βρετανία και η Γερμανία – για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Ο κ. Μόρισον ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές ρυπογόνων αερίων έως το 2050 – με άλλα λόγια η χώρα θα είναι πίσω μια εικοσαετία.





Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ‘δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι ο κόσμος δεν αλλάζει».





«Αν το κάνουμε αυτό διατρέχουμε τον κίνδυνο να βάλουμε τροχοπέδη στη δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως στην περιφέρεια» είπε ο κ. Μόρισον.