Η παρουσία των τραπεζών στην επαρχία στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής έρευνας

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των τραπεζικών υποκαταστημάτων στην επαρχία της Αυστραλίας συρρικνώνεται. Το θέμα εξετάζει επιτροπή της γερουσίας στη Καμπέρα.





Ανώτατο διευθυντικά στελέχη των μεγάλων τραπεζών υποστήριξαν ότι χρειάζεται να εξισσοροπήσουν την φυσική παρουσία τους στην επαρχία– δηλαδή της τράπεζας – με τα κέρδη της τράπεζας. Κι αυτό γιατί οι πελάτες τους χρησιμοποιούν περισσότερο τις ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες ενώ παράλληλα παραμένουν πελάτες της ίδιας τράπεζας ακόμη κι αν κλείσουν τα κατά τόπους καταστήματα της.





Χθες (Τετάρτη 20/9/23) ο διευθύνων σύμβουλος της Commonwealth Bank Matt Comyn στην διάρκεια της κατάθεσής του στην επιτροπή της γερουσίας είπε ότι το 40% των υποκαταστημάτων της CBA είναι στην επαρχία. Η τράπεζα αριθμεί 728 υποκαταστήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να διατηρήσει ένα επίπεδο κέρδους, υπογράμμισε ο ίδιος.





Ο Shayne Elliott, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας ΑΝΖ, στην κατάθεσή του στην επιτροπή της γερουσίας χθες είπε ότι η απόφαση για το κλείσιμο ενός υποκαταστήματος δεν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα αλλά και σε άλλους παράγοντες:





"It's not a formula that we run through a machine and computer says 'shut the branch'. I mean, of course we get the data of who is in the branch, what are they doing, what are they talking about, how long it's taking and we consider all of those things. Again we do so, also, I mean, consultations probably not really the right word, but we do so in discussion with our people."





Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (Australian Prudential Regulation Authority) ο αριθμός των κατά τόπους τραπεζικών καταστημάτων σε επαρχιακές και απομακρυσμένες περιοχές έχει μειωθεί κατά 29% στην πενταετία 2017-2022. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 677 υποκαταστήματα τραπεζών που έκλεισαν σ’ όλη τη χώρα.