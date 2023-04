Στην δημοσιότητα η γνωμοδότηση του ανώτατου νομικού συμβούλου του κράτους για το δημοψήφισμα

Η γνωμοδότηση του Γενικού Δικηγόρου (Solicitor-General) του κράτους Stephen Donaghue εντάσεται στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής έρευνας στις επικείμενες συνταγματικές τροποποιήσεις.





Η παράγραφος 2 φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει κάποιες ανησυχίες. Αυτή η παράγραφος προβλέπει το σώμα που θα λέγεται ‘Φωνή’ να απευθύνεται στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση για θέματα που αφορούς στους αβορίγινες και τους κατοίκους των Νήσων Τόρες.





Ωστόσο, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Stephen Donaghue η προτεινόμενη τροποποίηση θα ενισχύσει το συστημα διακυβέρνησης της Αυστραλίας και δεν αποτελεί απειλή γι’ αυτό.





Ο πρωθυπουργός Ανθονι Αλμπανίζι χαιρέτησε την γνωμοδότηση του ανώτατου δικηγόρου του κράτους:





"This puts to bed the absolute nonsense of Peter Dutton and Barnaby Joyce and all the nonsense that they've carried on with saying that somehow recognising Aboriginal and Torres Strait Islander people in our constitution will lead to Anzac Day being abolished. It is complete nonsense. They are just determined to play politics with this."





Σύμφωνα με την γνωμοδότηση η Φωνή των Ιθαγενών στη Βουλή δεν θα υποχρεώνει την κυβέρνηση να εφαρμόζει τις απόψεις αυτού του σώματος ή να το συμβουλεύεται πριν αναπτύξει πολιτική ή προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων – απορρίπτοντας ανησυχίες ότι η Φωνή θα οδηγήσει σε σωρεία δικαστικών αγωγών.





Η Megan Davis, συμπρόεδρος του φορέα Uluru Dialogue, δήλωσε ότι « τώρα η εκστρατεία του φόβου θα πρέπει να σταματήσει».





Ωστόσο, δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη η γνωμοδότηση όπως αυτή κατατέθηκε στο υπουργικό συμβούλιο. Η υπαρχηγός των Φιλελευθέρων Sussan Ley δήλωσε ότι η δημοσίευση της γνωμοδότησης δεν πείθει την αντιπολίτευση και θέλει να δει τα σχετικά έγγραφα στην ολότητά τους.





Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δοθεί στην δημοσιοτητα το έγγραφο που έλαβε το υπουργικό συμβούλιο. «Καμιά κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί τις γνωμοδοτήσεις που λαμβάνει το υπουργικό συμβούλιο» είπε.