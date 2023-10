Νέα μέτρα για τις βίζες μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις εκμετάλλευσης μεταναστών

Για χρόνια ο τύπος αποκάλυπτε εκτεταμένη – και σε πολλές περιπτώσεις ασύλληπτης – εκμετάλλευσης μεταναστών που έφταναν στην Αυστραλία μέσω διαφόρων καναλιών. Συχνά μειωμένη γνώση της Αγγλικής. Διακίνηση ανθρώπων, σωματεμπορία, δουλεία και σεξουαλική δουλεία ήταν ανάμεσα στις περιπτώσεις που ήρθαν στην επιφάνεια.





Χθες, Τετάρτη, η Υπουργός Εσωτερικών Clare O’Neil αναφέρθηκε σ΄αυτές τονίζοντας ότι υπάρχουν «σοβαρά και συστημικά προβλήματα εκμετάλλευσης στο μεταναστευτικό μας σύστημα»:



"So what does the Nixon Review tell us about Australia's migration system? It tells us that we have serious and systemic problems with abuse in our migration system. This system has been used to perpetrate some of the worst crimes known to humanity, sexual slavery and human trafficking. Delay and dysfunction and poor management of the immigration system lie at the heart of the ability of people to commit these crimes, and exploit the system in the way that Christine Nixon has elaborated on."





Η κ. O’Neil μαζί με τον Υπουργό Μετανάστευσης Andrew Gilles ανακοίνωσαν μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην αναδιάρθρωση του μεταναστευτικού συστήματος.





Τα μέτρα αποτελούν απάντηση στα πορίσματα της έρευνας που διεξήγαγε η κ. Νίξον.





Περιλαμβάνουν την ίδρυση νέου τμήματος σκοπός του οποίου θα είναι ο καλύτερος συντονισμός πληροφοριών και διερεύνησης υποθέσεων. Το νέο τμήμα θα υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και για την ίδρυσή του διατίθεται κονδύλιο 50 εκατομμυρίων δολαρίων.





Η έρευνα Νίξον αποκάλυψε την κατάχρηση των διαδικασιών αξιολόγησης αδειών εισόδου και παραμονής την οποία – κατάχρηση - ο υπουργός Μετανάστευσης Andrew Gilies χαρακτήρισε ως «σοκαριστική… [και] σχεδόν βιομηχανική στην κλίμακα της».





Η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι το σύστημα ήταν γεμάτο από παραπληνητικές αιτήσεις για προσφυγική και φοιτητική βίζα από αδίστακτους μεταναστευτικούς πράκτορες καθώς και κρατικές υπηρεσίες στα όρια της εξάντλησης που αδυνατούσαν να να επιβάλουν τους κανόνες.





Η κυβέρνηση θα αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για τους μεταναστευτικούς πράκτορες οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν πλέον σκληρούς νέους ελέγχους για τον χαρακτήρα και το ιστορικό τους καθώς και πιο αυστηρά πρόστιμα.





Επίσης θα διπλασιάσει τον αριθμό του προσωπικού του εποπτικού γραφείου μεταναστευτικών πρακτόρων Office of the Migration Agents Registration Authority.





Σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν επίσης για τη βελτίωση της βιομετρικής αντιστοίχισης και της συλλογής δεδομένων.





Η κυβέρνηση θα μονιμοποιήση την Επιχείρηση Inglenook που ιδρύθηκε πέρυσι με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που εκμεταλλεύονται τους κατόχους προσωρινής βίζας. Ενώ στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, θα ακυρώνονται βίζες.





Ο υπουργός Εσωτερικών επέρριψε ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση Μόρισον και στον ίδιον τον Πήτερ Ντάτον, πρωην υπουργό Μετανάστευσης και νυν αρχηγό των Φιλελευθέρων.





Ο κ, Ντάτον εξέφρασε αμφιβολίες για την χρονική στιγμή που έγιναν οι ανακοινώσεις για την διάρθρωση του μεταναστευτικού και μεταξύ άλλων είπε ότι η κ. Ο’νιλ είναι ένα επιθετικό και θυμωμένο άτομο.





Πριν λίγες μέρες οι αρχές απέλασαν τον Κινέζο υπήκοο Binjun Xie. Εικάζεται ότι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση προσώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση.





Είχε έρθει στην Αυστραλία το 2014 με φοιτητική βίζα. Δεν σπούδασε ποτέ και κατάφερε να παραμείνει καταθέτοντας πολλαπλές αιτήσεις και προσβάλοντας τις αποφάσεις – η διαδικασία αυτή του επέτρεψε να μείνει στην Αυστραλία για περίπου μιά δεκαετία.





Η κ. O'Neil αναφερόμενη στην περίπτωσή του είπε ότι το άτομο αυτό, που κατηγορείται για το στήσιμο δικτύου παράνομης διακίνησης ανθρώπων, διακινούσε γυναίκες σαν να ήταν ζώα προς σφαγή:





"These horrible people, who are committing the worst crimes known to humanity and abusing our migration system in order to do it, those are the people we are after and those are the people we will catch."