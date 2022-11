Τι θα γίνει στο συνέδριο γιατρών της Διασποράς στη Μελβούρνη;

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν νέες θεραπείες και έρευνες σε όλους τους τομείς της ιατρικής.





Θα γίνει προσπάθεια ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία των ιατρικών συλλόγων της Διασποράς και σε αυτό θα ενταχθούν και οι ανταλλαγές φοιτητών Ιατρικών Σχολών από πανεπιστήμια της Μελβούρνης και του εξωτερικού.





Επίσης θα μελετηθούν κοινές δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα.





Άλλος στόχος του Συνεδρίου είναι η διάδοση των ιδεών και του πνεύματος του Ιπποκράτη σε ολόκληρο τον κόσμο και στην σύσφιξη, διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής ομογένειας και του Εθνικού Κέντρου της Ελλάδας.





Σήμερα το πρωί, σύνεδροι επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης όπου συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας με την Ελλάδα.





Εκπρόσωποι της Ελληνικής Ιατρικής Ένωσης Αυστραλίας και του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιατρών και Βιοεπιστημόνων της Διασποράς συναντήθηκαν με εκπρόσωπους του τμήματος Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας του σημαντικότερου πανεπιστημίου της Αυστραλίας.





Η ομάδα των επιστημόνων της Ελληνικής Ιατρικής Ένωσης Αυστραλίας συμπεριελάμβανε την ομάδα καθηγητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Κυβερνητικών αντιπροσώπων καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης (ΕΚΜ).





Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης όπου και συζήτησαν για την μελλοντική τους συνεργασία στους τομείς της Καρδιολογίας και τις έρευνες που έχουν κάνει για την θεραπεία του Καρκίνου και μεταδοτικών ασθενειών.





Καίριο σημείο της συνάντησης ήταν η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των πανεπιστημίων της Μελβούρνης με τα Πανεπιστήμια Πατρών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.





Η συμφωνία αφορά την περαιτέρω συνεργασία ανταλλαγής απόφοιτων, μεταπτυχιακών και Μετα-Διδακτορικών φοιτητών.





Αργότερα, οι σύνεδροι του Παγκοσμίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιατρικής Διασποράς, βρέθηκαν στο οίκημα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, όπου ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες τους οι οποίες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου, με φιλανθρωπική εκδήλωση, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τους οργανισμούς της «Πρόνοιας» και της «Φροντίδας».





Τους σύνεδρους καλωσόρισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Ένωσης Αυστραλίας και προεδρεύων του Συνεδρίου Δρ Μαρίνης Πυρπυρής.





Ο κ. Πυρπυρής στάθηκε στον κόστος που είχε και έχει η πανδημία στους πιο ευάλωτος πολίτες της χώρας, και ειδικά τους ηλικιωμένους.





Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, είπε, αναγνωρίζει το σημαντικό αυτό θέμα και γι’ αυτό προσπαθεί να στηρίξει ομογενειακούς οργανισμούς που συμβάλουν στην στήριξη των ατόμων αυτών.





Τον λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Δρ Γιώργος Πατούλης, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών.





Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας των ιατρικών συλλόγων της Διασποράς, που είναι ένας από τους κύριους λόγους που βρέθηκε στην Μελβούρνη και παίρνει μέρος στο συνέδρο αυτό.





Παρασκευή 18.11.2022:





-Θα γίνει συνάντηση εκπροσώπων από το Πανεπιστήμια Μελβούρνης, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.





-Θα συζητηθεί το θέμα της ανάπτυξης του προγράμματος εμβολιασμού ως προσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα.





-Θα εξεταστεί ο ρόλος των κυβερνήσεων, του ιατρικού κόσμου, των νέων τεχνολογιών και των Πανεπιστημίων σε μια παγκόσμια ιατρική συνεργασία







Σάββατο 19.11.2022





-Σύγχρονες έννοιες στη χημειοθεραπεία: Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού και νέες εφαρμογές της Ακτινολογίας.





-Οι νέες τεχνολογίες για την παροχή καλύτερης φροντίδας για άοτμα που υποφέρουν από διαβήτη εντός των νοσοκομείων.





-Οι σημερινές θεραπείες για τον καρκίνο του εγκεφάλου





-Ο Μεσογειακός Τρόπος Ζωής





-Η κατανόηση των αλλαγών της εγκεφαλικής λειτουργίας από την πρώιμη ψύχωση ώς την σχιζοφρένεια





-Νέες θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη και η ρομποτική προστατεκτομή





-Και η διαχείριση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου





Αναλυτικά το πρόγραμμα στα Αγγλικά:





Friday 18 November 2022





10.00am:



Meeting of President of Associations and Political and Educational Leaders



Collaboration between the University of Melbourne, the University of Athens Kapodistrian, the University of Patras



Collaboration between the Hellenic Medical Society of Australia and the Athens Medical Association



The roll out of the vaccination program as a blueprint for the reform of primary health care in Greece



Successful Pharmaceutical models



Capacity building in forensic toxicology



Cooperations between Medical Schools





12.30pm



Accessing Global Health Care Roundtable



The role of governments



The role of technologies



The role of Universities





2.30 pm



Global Media Think Tank





3.30pm



Community Dialogue





4.00pm



Global Doctors Hippocratic Institute -Ethics and Bioethics





4.30pm



New Technologies and Innovations



Technologies in Obstetrics and Gynaecology



New techniques in optimising vision



Robotic techniques in Urology



Latest robotic techniques in general surgery





Saturday 19 November 2022





9.10am



Cardiac Risk Assessment in 2022





9.25am



Making Order Out of Chaos: Ablation Therapy for Atrial Fibrillation





9.40am



Transaortic Valve / Session 2 Current Concepts in Thermal medicine





9.55am



Thermal medicine - The Importance of continued education / Session 3 The Hippocratic Lecture





10.10am



The importance of the Hippocratic Oath and today's Assisted reproduction





10.30am



Session 4 Current Concepts in Chemotherapy





10.55am



The treatment of Breast Cancer Dr George Iatropoulos, Medical Oncologist Austin Health / Session 5 Current Concepts in Radiology





11.10am



Artifical intelligence in Radiology Dr Chris Holden, Chair of Imaging Associates / Session 6 Current Concepts in Diabetes Management





11.25am



Technology to deliver better diabetes care in the hospital Associate





11.40am



Current treatments of Brain Cancer / Session 8 Current Concepts in Health and Diet





11.55am



The Mediterranean Lifestyle;: What's in it for everyone else?





12.10pm



Prenatal health, epigenetics and fetal alcohol spectrum disorder Associate / Session 9 Current Concepts in Mental Health





12.25pm



Understanding Brain Changes in Early Psychosis and Schizophrenia





12.40pm



Update on Ultrabrief ECT in Psychiatry of Old Age





1.45pm



Vaccine Studies and Research / Session 11 Current Concepts in Internal Medicine





2.00pm



Chest Pain in the Hospital / Session 12 Current Concepts in Prostate Cancer





2.15pm



Robotic Prostatectomy / Session 13 Current Concepts in Renal Artery Disease





2.30pm



Exclusion of Renal Artery Aneurysms / Session 14 Current Concepts in Obstetrics Gynaecology and IVF





2.45pm



Mothers with anti-Ro Antibodies - The Fetal Cardiologist





3.00pm



What next in IVF





3.15pm



Accessing IVF technologies in 2022





3.30pm



Session 15 Current Concepts in Nephrology





4.00pm



Management of Chronic Kidney Disease





4.15pm



Management of Hypertension





4.30pm



Changing Dermatology with new medicines / Session 17 Current Concepts in Respiratory





4.45pm



What is new in Respiratory Medicine Associate





5.00pm



The Hippocratic Oath in Modern Medicine





6.30pm