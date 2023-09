Προς έγκριση το Ταμείο Στέγασης μετά την συμφωνία κυβέρνησης - Πρασίνων

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η ομοσποδιακή κυβέρνηση πέτυχε χθες βράδυ συμφωνία με το κόμμα των Πρασίνων για την στέγαση.





Έτσι, το νομοσχέδιο βρίσκεται καθ’οδόν για έγκριση στην γερουσία με την ψηφοφορία να είναι προγραμματισμένη προς το τέλος της εβδομάδας.





Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση Ταμείου Στέγασης ύψους 10 δις δολλαρίων και φιλοδοξεί στον να δώσει απαντήσεις και λύσεις στο ζήτημα της στέγασης και της οικονομικής της προσιμότητας.





Η συμφωνία κυβέρνησης – Πρασίνων επιτεύχθηκε με την υπόσχεση των Εργατικών για επιπλέον επένδυση σε κοινωνική στέγασης ύψους ενός δις δολαρίων – φέρνοντας την άμεση επένδυση για έτος που διανύουμε στα τρία δις.



Η κυβέρνηση είχε διαθέσει κονδύλιο ύψους 10 δις για το Ταμείο Στέγασης το οποίο ας σημειωθεί αποτελεί προεκλογική της δέσμευση.





Ο υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers χαιρέτησε την συμφωνία με τους Πράσινους λέγοντας ότι « η συμφωνία δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη νίκη για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως, μιά μεγάλη νίκη για τους Αυστραλούς που χρειάζονται απελπισμένα να χτιστούν περισσότερα σπίτια»:





"This is not just a big win for the government, much more importantly than that, it is a big win for Australians who desperately need more homes to be built. And this will mean an extra 30,000 homes were people who desperately need them often the most vulnerable people in our communities."



Tι προβλέπει το Ταμείο Στέγασης:





- Προβλέπει την οικοδόμηση 30 χιλιάδων νέων κατοικιών – όπως ακούσαμε να τονίζει και ο κ. Τσάλμερς





- Oι νέες αυτές κατοικίες θα είναι έτοιμες τα πρώτα πέντε χρόνια





- Αναφέρονται σε κοινωνική στέγαση και κατοικίες με προσιτά ενοίκια





- Ανάμεσά τους προβλέπονται και τέσσερις χιλιάδες κατοικίες για γυναίκες και παιδιά που έχουν επηρεαστεί απ΄την ενδοοικογενειακή και οικογενειακή βία καθώς και ηλικιωμένες γυναίκες που διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγες. Το κονδύλιο για τις κοινωνικές αυτές ομάδες ανέρχεται στα 100 εκ. Δολλάρια.





- Επίσης διατείθεται κονδύλιο ύψους 30 εκατομυρίων δολαρίων για κτίσιμο κατοικιών για απόστρατους που είναι άστεγοι ή διατρέχουν κίνδυνο να μείνουν άστεγοι KAI





- Kονδύλιο διακοσίων εκατομυρίων για επισκευές, συντήρηση και βελτίωση στις κατοικίες αυτοχθόνων σε απομακρυσμένους οικισμούς.



Οι Πράσινοι ζητούν πάγωμα των ενοικίων





Ο αρχηγός των Πρασίνων Adam Bandt σε σχετικές δηλώσεις του υποστήριξε ότι η παρέμβαση του κόμματός του επέφερε βελτώσεις στο νομοσχέδιο – καυτηρίασε ωστόσο την στάση της κυβέρνησης στο θέμα του παγώματος στις αυξήσεις των ενοικίων. Οι Πράσινοι επεδίωκαν την επιβολή πλαφόν στις τιμές των ενοικίων ή πάγωμα στις αυξήσεις:



"$3 billion going out the door this year that is not dependent on a gamble in the stock market will make a difference and having secured that $3 billion, the Greens are prepared to support the legislation. The Greens were not able to get the government to shift on rent caps or rent freezers. So one thing is very clear now, or two things are clear, first is that pressure works." -





Και είναι το σημείο αυτό που, όπως είπαν οι Πράσινοι, θα εξακολουθήσουν να ασκούν πίεση.