Περικοπές στο δημόσιο ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μόρισον

Η κυβέρνηση Μόρισον επιμένει ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις του συνασπισμού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν θα καλυφθούν από περικοπές στις βασικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο δημόσιος τομέας θα κληθεί να εξοικονομήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να αντισταθμίσει το κόστος.





Η κοστολόγηση των δεσμεύσεων του συνασπισμού - που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη - δείχνει βελτίωση στο κατώτατο όριο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια εντός τεσσάρων ετών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Μαρτίου.





Οπως είπε ο υπουργός οικονομίας Τζος Φραιντεμπεργκ ¨το κόστος του δημόσιου τομέα ανέρχεται στα 327 δις ετησίως. Αυτό που προτείνουμε θα μειώσει τα έξοδα του δημόσιου τομέα στα 324 δις».





O ίδιος έιπε ακόμη ότι ο Ανθονι Αλμπανίζι δεν έχει ετοιμάσει ποτέ προυπολογισμό και τον χαρακτήρισε «αδύναμο»:





"He and the Labor party have not put forward one policy for independent costing by Treasury and finance in clear contrast with the Coalition who have put forward 35 policies for costing by Treasury and finance."





Ο υπουργός Οικονομικών Simon Birmingham υποσχέθηκε ότι οι βασικές υπηρεσίες δεν θα περικοπούν προκειμένου να εξευρεθούν πόροι.





«Οι ευκαιρίες (μείωσης του κόστους) για τις διάφορες υπηρεσίες ... βρίσκονται στη διαχείριση των γραφείων τους, την τεχνολογία, τους συμβούλους και τους εργολάβους που απασχολούν καθώς και στις ρυθμίσεις του προσωπικού τους», είπε ο υπουργός οικονομικών Σάιμον Μπέρμιγχαμ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μελβούρνη.





Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μείωση των δαπανών για τον δημόσιο τομέα «σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζοει την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης στους Αυστραλούς. Οι βασικές υπηρεσίες παραμένουν εγγυημένες υπό τον συνασπισμό."





Περισσότερα ακούστε στο ηχητικό που ακολουθεί: