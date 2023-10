Υπερβολική βροχή απειλεί τη φετινή σοδειά στη ΝΝΟ

Το 2020 για τους περισσότερους θα μείνει στην μνήμη τους ως έτος της πανδημίας, αλλά για τον αγρότη Darren Ferrari, είναι η χρονιά που «έσπασε» η ξηρασία:





I think for us here the drought is broken, honestly I think it is





Ο Ντάνιελ Φερράρι είναι τρίτης γενιάς αγρότης στο Trangie, δυτικά του Dubbo. Η σοδειά που έχει στο χωράφι του φέτος είναι υπέροχη. Η απόδοση των καλλιεργειών canola φέτος είναι αυξημένη κατά μισό τόνο ανά εκτάριο, που ισοδυναμεί με 250 δολάρια επιπλέον. Κι είναι χρήματα που οι αγρότες χρειάζονται, μετά από τρία χρόνια ξηρασίας και ουσιαστικά κανένα εισόδημα.





It's a big relief, and everyone is pretty anxious to get it off and get some returns. And I'd say there is plenty of bank managers lined up rubbing their hands together too, to get some money back into our overdrafts.





Τέτοια εποχή πέρυσι, το 99% της Νέας Νότιας Ουαλίας βρίσκονταν σε ξηρασία. Τώρα, το ποσοστό αυτό βρίσκεται κάτω απ’ το 20 τοις εκατό. Υπάρχει όμως μια ειρωνία στην φετινή εικόνα: μετά από χρόνια ανομβρίας, οι αγρότες αντιμετωπίζουν τώρα την απειλή υπερβολικής βροχής – και μάλιστα σε λάθος στιγμή. Αυτό οφείλεται στο καιρικό φαινόμενο της Λα Νίνια το οποίο όπως είπε ο δοκτορ Andrew Watkins απ΄την Μετεωρολογική Υπηρεσία φέρνει αυξημένη βροχόπτωση – πάνω απ΄τον μέσο όρο:





So a La-Nina is where we get warmer water near Australia, cooler water near South America and that tends to shift weather patterns towards our side of the Pacific Ocean and we get lots more rainfall, cloudiness and some cooler temperatures as well.





Εάν υπάρξει υπερβολική βροχή κατά τη συγκομιδή, το σιτάρι θα αρχίσει να εμφανίζει φύτρο κι αυτό θα μειώσει την ποιότητά του. Κατά συνέπεια μπορεί να υποβαθμιστεί η χρήση του - από προϊόν κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σε προϊόν για ζωοτροφές με αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή του. Η διαφορά στην τιμή πιθανόν να ανέρχεται σε περίπου 60 δολάρια ανά τόνο με ότι αυτό συνεπάγεται για τα κέρδη των αγροτών.





Έτσι, οι αγρότες σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Αυστραλίας βρίσκονται σε μια κούρσα συγκομιδής για να μπορέσουν να μαζέψουν το σιτάρι και να το αποθηκεύσουν πριν αρχίσουν οι βροχές.