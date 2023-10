Παναγιώτης Γιαννούδης: αναδρομή στις αντιδράσεις της Ομογένειας τον μαύρο Ιούλη του ‘74

Ο τίτλος της ομιλίας είναι: Μια αναδρομή των τραγικών γεγονότων του 1974 και η ομάδα πίεσης των ενωμένων δυνάμεων της Κυπριακής παροικίας με την Ελληνική παροικία».





Η ομιλία του θα δοθεί στις 7 το βράδυ, στο οίκημα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, επί της Lonsdale Street στο κέντρο της πόλης.





Εντάσσεται δε, στην σειρά διαλέξεων με τίτλο: «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία μέσα από έξι θεματικές ενότητες», που συνδιοργανώνουν Το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Γλωσσών και Πολιτισμών στο Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης, τα Αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας.





Συντονίστρια της σειράς διαλέξεων είναι η Δρ. Σταυρούλα Νικολούδη, η οποία επίσης είναι Συντονίστρια Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο La Trobe.





Ο κ. Γιαννούδης στην συνέντευξη που παραχώρησε στο πρόγραμμά μας αναφέρθηκε στις πρώτες αντιδράσεις της ομογένειας εκείνες τις ημέρες, με το πραξικόπημα και την εισβολή στην Κύπρο, στις συγκεντρώσεις που έγιναν και στην τριμελή αντιπροσωπεία που μετέβη στην Καμπέρρα για συναντήσεις με την τότε αυστραλιανή πολιτική ηγεσία.





Επίσης, αξιολογεί πως το αποκαλούμενο «ελληνοαυστραλιανό λόμπι», εξελίχθηκε μετά από τον Ιούλιο του ’74.





Για την αποψινή εκδήλωση, οι διοργανωτές απέστειλαν τα ακόλουθα Δελτία Τύπου στα Ελληνικά και Αγγλικά.





Mια αναδρομή των τραγικών γεγονότων του 1974 και ομάδα πίεσης των ενωμένων δυνάμεων της Κυπριακής παροικίας με την Ελληνική παροικία





Το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Γλωσσών και Πολιτισμών στο Πανεπιστήμιο La Trobe, τα Αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας συνδιοργανώνουν μια σειρά διαλέξεων με τίτλο: «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία μέσα από έξι θεματικές ενότητες». Καλεσμένος στην πέμπτη θεματική ενότητα που είναι η Κύπρος είναι ο Παναγιώτης Γιαννούδης JP, ΟΑΜ .





Ο κ. Γιαννούδης, ένας από τις δεκάδες συμπαροίκους που εργάστηκαν σκληρά μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, θα αναφερθεί στις τραγικές στιγμές του Ιούλη 1974. Θα εξιστορίσει τις συναντήσεις με τους Αυστραλούς πολιτικούς στην Καμπέρα, την επίσκεψη των Χάρη Σιαμαρή, Κώστα Ζηντίλη και Παναγιώτη Γιαννούδη στην Κύπρο στις 21 Αυγούστου 1974, τις συναντήσεις με τους Κύπριους πολιτικούς, τις επισκέψεις στους καταυλισμούς των προσφύγων στο Δασάκι της ΄Αχνας και Κολόσσι, τις συναντήσεις με Έλληνες πολιτικούς στην Αθήνα και την ιστορική και πολύ συγκινητική συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο Λονδίνο και το μήνυμα Μακαρίου προς τον Απόδημο Ελληνισμό της Αυστραλίας.





Ταυτόχρονα θα προβληθούν σκηνές από τα μαζικά συλλαλητήρια για την Κύπρο τον Οκτώβριο 1974, τον Ιούλιο 1975, τη μαζική επίσκεψη Ελληνοαυστραλών στο πρώτο συνέδριο Aποδήμων στην Κύπρο 1976, την πορεία γυναικών στην Κύπρο, τις πρεμιέρες των ταινιών ΕΤΣΙ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΠΡΟΣ, και την ταινία ΜΑΚΑΡΙΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ, τον θάνατο και την κηδεία του Μακαρίου, φωτογραφίες με τους διάφορους πολιτικούς της Αυστραλίας, οι ιστορικές επισκέψεις προσωπικοτήτων Κυπρίων και Ελλαδιτών στις επαιτίους για την εισβολή και άλλα γεγονότα από την πολύχρονη συμμετοχή του κ. Γιαννούδη στην παροικία.





Θα υπάρχει και μία έκθεση από σπάνιες φωτογραφίες από τα αξέχαστα μέρη των κατεχομένων.





Παναγιώτης Γιαννούδης JP, OAM





Ο Παναγιώτης Γιαννούδης γεννήθηκε στο χωριό Βουνί στην επαρχία Λεμεσού της Κύπρου το 1935. Από το 1950 εργαζόταν ως και ταμίας και βοηθός μηχανικός σε κινηματογράφους. Το 1956, μετανάστευσε στην Αυστραλία. Το 1958 δημιούργησε, μαζί με τους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Στάθη Ραυτόπουλο την κινηματογραφική εταιρεία Cosmopolitan Motion Pictures Pty Ltd. Με τη συνεργασία του Χρήστου Λούη από το Σύδνεϋ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προβολή Ελληνικών και άλλων ταινιών. Η δεκαετίες του 1950 και 1960 ήταν περίοδος της μαζικής μετανάστευσης, η δε Ελληνική παροικία από τις πιο μεγάλες. Έπαιξε ενεργό ρόλο στην παροικία. Το 1972 έγινε μέλος της ΑΧΕΠΑ, και από το 2016-2018 υπηρέτησε Εθνικός Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας. Το 1972 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, και το 1978 έγινε πρόεδρος μέχρι το 1990. Το 1978 μέχρι το 1996, ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑΚ (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων. Από το 1996 μέχρι το 2003, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της ΠΟΜΑΚ. Ήταν Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΣΕΚΑ) από το 1978 μέχρι το 2003. Συμμετείχε σε πολλές επιτροπές και εκδηλώσεις της παροικίας και έλαβε διάφορες τιμητικές διακρίσεις. Το 2013, τιμήθηκε με τον τίτλο OAM (Order of Australia Medal).





Τίτλος παρουσίασης: Μια αναδρομή των τραγικών γεγονότων του 1974 και ομάδα πίεσης των ενωμένων δυνάμεων της Κυπριακής παροικίας με την Ελληνική παροικία (στα Ελληνικά)





Πότε: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, 7μμ





Πού: The Greek Centre, Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης





Συντονίστρια σειράς διαλέξεων: Δρ. Σταυρούλα Νικολούδη, συντονίστρια Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο La Trobe ( s.nikoloudis@latrobe.edu.au )







The tragic events of 1974 and the lobbying power of the





united Greek Cypriot and Greek communities in Australia





The Greek Studies Program of the Department of Languages and Cultures at La Trobe University, the Dardalis Archives of the Hellenic Diaspora and the Greek Orthodox Community of Melbourne and Victoria are co-organising a series of lectures entitled: ‘The History of the Greeks in Australia based on the contents of the collection’. As part of this series, Peter Yiannoudes JP, OAM will reflect upon his efforts concerning the Cypriot issue. It serves as a timely reminder given that next year is the 50 th Anniversary of the invasion.





Mr Yiannoudes, one of many community members who worked tirelessly after the treacherous coup and the barbaric invasion of Cyprus by Turkey, will refer to the tragic events of July 1974. He will describe the meetings with Australian politicians in Canberra, the visit of Haris Siamaris, Kostas Zintilis and Panagiotis Yiannoudes to Cyprus on 21 August 1974, the meetings with Cypriot politicians, the visits to the refugee settlements at Dasaki Achnas, and Kolossi, the meetings with Greek politicians in Athens, and the historic and very moving meeting with Archbishop Makarios in London, and Makarios’ message to the Hellenic diaspora of Australia.





Scenes will be shown of the mass rallies for Cyprus from October 1974, July 1975, the participation in the first Congress in Cyprus of 1976, the women’s protest march in Cyprus, the premieres of documentaries such as “How Cyprus was betrayed” and “Makarios: The Long Journey”, and the funeral of Makarios. Photographs with various Australian politicians will be shown, along with the visits of Cypriot and Greek personalities at the anniversary events of the invasion, and other events from Mr Yiannoudes’ enduring community involvement.





There will also be a display of rare photographs from the sites of the occupied territory.





Peter Yiannoudes JP, OAM





Peter Yiannoudes was born in Vouni, a village near Limassol, Cyprus, in 1935. From 1950 he worked at various cinemas in Limassol as ticket seller and assistant projectionist. He migrated to Australia in 1956. A pioneer of Greek cinema in Australia, he formed a film company in 1958 called “Cosmopolitan Motion Pictures” together with Andreas Papadopoulos and Stathis Raftopoulos, to be joined soon after by Chris Louis from Sydney. They became the sole Greek (and other) film distributors in Australia, catering to the immigrant populations of the post-WWII period. He was also actively involved in community affairs. In 1972, he became a member of AHEPA, serving in various roles over the years, including as its national president in Australia 2016-2018. In 1972, he became a member of the Executive Committee of the Cyprus Community of Melbourne and Victoria, and served as its President from 1978 to 1990. From 1978-1996, he also served as President of the Federation of Cypriot Communities of Australia, and Vice-president of POMAK (World Organisation of Cypriots Abroad) becoming General Secretary of the latter in 1996-2003. From 1977 to 2003 he was President of the Justice for Cyprus Committee (SEKA). He was also involved in local fundraising and philanthropic efforts for members of the Greek and Cypriot communities. He has received several awards, including the Order of Australia Medal in 2013.





Event Info





Event title : The tragic events of 1974 and the lobbying power of the united Greek Cypriot and Greek communities in Australia (in Greek)





When: Wednesday, 4 October 2023, 7pm





Where: The Greek Centre, Greek Community of Melbourne