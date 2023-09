COVID-19 Ενημέρωση: 64 θάνατοι σήμερα στην Αυστραλία

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών σε νοσοκομεία σημείωσε σήμερα αύξηση και πάλι. Τις τελευταίες δύο μέρες – δηλαδή χθες Παρασκευή και προχθές Πέμπτη – σημειώνονταν πτώση, σήμερα όμως έγινε η ανατροπή. 2,762 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με COVID-19.





Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπεία μειώθηκε κατά 5 το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμένα 204 ασθενείς βρίσκονται σε ΜΕΘ.





Ο πολιτειακός πρωθυπουργός Ντόμινικ Πέροτε είπε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι καλύτεροι απ΄ότι υπολόγιζαν οι εκτιμήσεις των υγειονομικών αρχών – οι οποίες είχαν βασιστεί στα δεδομένα των εξάρσεων στο Λονδίνο και την Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές αναμένονταν πάνω από 3 χιλιάδες ασθενείς σε νοσοκομεία και 270 σε ΜΕΘ.

Το γεγονός ότι οι αριθμοί δεν έφτασαν στο σημείο αυτό είναι ανακούφιση είπε ο κ. Περοτέ.





"It's very pleasing and reassuring to see that we are operating within capacity on our best case scenario and that's incredibly pleasing and the key to that success has been the vaccination program in our state....We made that change recently in respect to bringing forward the period of time from your second dose vaccination to your booster shot from four months to three months that means many more people are eligible to receive that booster shot."





ΒΙΚΤΩΡΙΑ





Η Βικτώρια κατέγραψε 16,016 νέες μολύνσεις και 20 θανάτους.





Με κορωνοιό νοσηλεύονται 1,029 άτομα, στις ΜΕΘ βρίσκονται 120 άτομα ενώ 39 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι.

Η πολιτειακή κυβέρνηση καλεί τους εκπαιδευτικούς που δεν εργάζονται, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων που έχουν αφυπηρετήσει καθώς και το διοικητικό προσωπικό να καταθέσουν αίτηση για να πληρωθούν τα κενά που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στη Βικτώρια η σχολική χρονιά θα αρχίσει σε λίγες μέρες.





Σε άλλες σημερινές εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας:





Σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο υπουργός Υγείας Greg Hunt απέρριψε ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση δεν μερίμνησε για τις προμήθειες των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen tests).





Είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απ΄τον Αύγουστο και μετά διέθεσε πάνω από 6,6 εκ. ράπιντ τεστ και πρόσθεσε ότι οι εξετάσεις για τον κορωνοιό ήταν πάντα ευθύνη των πολιτειών.





Μερίδα των φαρμακοποιών σε ΝΝΟ και Βικτώρια έχουν εκφράσει ενδοιασμούς σχετικά με το πρόγραμμα δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου το οποίο (πρόγραμμα) θα τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα.





Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό όσοι έχουν την εκπτωτική κάρτα (concession card) θα μπορούν να ζητούν και να πάρουν το ραπιντι τεστ απ΄τα φαρμακεία δωρεάν – στις περισσότερες περιοχές της χώρας.





Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν έως και 10 τεστ δωρεάν σε διάστημα τριών μηνών. Σε ένα μήνα δεν μπορούν να λάβουν πάνω από πέντε.