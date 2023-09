Έξαρση κρουσμάτων στη ΝΝΟ και τρεις ακόμη περιπτώσεις Omicron

Τρία νέα κρούσματα της παραλλαγής Ομικρον κατέγραψε η ΝΝΟ το τελευταίο 24ωρο. Η ανακοίνωση ήρθε με μια προειδοποίηση απ΄τις αρχές υγείας της πολιτείας: περιμένουμε περισσότερα κρούσματα Ομικρον.





Κύρια σημεία





Έξαρση παρουσιάζουν τα νέα κρούσματα στη ΝΝΟ

Η ΝΝΟ ανακοίνωσε σήμερα τρία ακόμη κρούσματα Omicron

Πάνω από 1000 τα κρούσματα στη Βικτώρια και σήμερα

Στην πολιτεία υπάρχουν 45 συνολικά περιστατικά Όμικρον. Κανένα δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε νοσοκομείο.





Τις τελευταίες δύο μέρες τα κρούσματα κορωνοιού στη ΝΝΟ παρουσιάζουν έξαρση. Για δεύτερη μέρα η πολιτεία κατέγραψε πάνω από 500 κρούσματα – συγκεκριμένα σήμερα ανακοινώθηκαν 560 νέα κρούσματα καθώς και τρεις θάνατοι.





150 άτομα νοσηλεύονται με COVID-19 σε νοσοκομείο της ΝΝΟ και 25 βρίσκονται σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης.





Η παραλλαγή Όμικρον απασχόλησε και το Εθνικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση – την τελευταία για το 2021.

READ MORE Δελτίο ειδήσεων 11.12.21

Ο ανώτατος ιατρικός σύμβουλος της Αυστραλίας, καθηγητής Paul Kelly, ενημέρωσε τους αρχηγούς των κυβερνήσεων ότι η χώρα βρίσκεται στα πρώτα στάδιο της κατανόησης του νέου στελέχους.





Δεδομένα από άλλες χώρες δείχνουν ότι η Ομικρον είναι πιο μεταδοτική απ΄οτι άλλες παραλλαγές του ιού αλλά και πιό ήπια.





Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον μιλώντας στο ραδιόφωνο 2-G-B είπε ότι όσοι επιθυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή προστασία κατά της Όμικρον θα πρέπει να λάβουν την αναμνηστική δόση του εμβολίου έξη μήνες μετά τη δεύτερη δόση:





"This is progressing well, we're getting more information. The severity of this virus is so far not presenting to be worse than what happened with Delta. And it's important that people get those vaccinations as you say. Australia's vaccination rate is now one of the highest in the world, we've just got WA to get past that 80 per cent mark and that's only a couple of days away. We'll soon go past the 90 per cent mark for the country."





Η επόμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο.

Η κατάσταση στη Βικτώρια





Η πολιτεία κατέγραψε σήμερα 1,193 νέα κρούσματα και 13 θανάτους. Όλες οι νέες περιπτώσεις ήταν τοπικής μετάδοσης εκτός από δύο. Οι αρχές επιβεβαίωσαν δύο ακόμη περιπτώσεις της παραλλαγής Όμικρον στην πολιτεία – και οι δύο από επαναπατριζόμενους.





Οι δήμοι με τα περισσότερα νέα κρούσματα είναι οι εξής: Hume, Casey, Brimbank, Whittlesea, Moreland, Greater Dandenong, Melton, Kingston, Monash, Glen Eira και Port Phillip.





Σύμφωνα με δελτίο τύπου της πολιτειακής κυβέρνησης στην Βικτώρια νοσηλεύονται με κορωνοιό 323 ατομα. 68 βρίσκονται σε ΜΕΘ και 29 ασθενείς είναι διασωληνομένοι.





Στην Βικτώρια, το 94,2% των ατόμων άνω των 12 ετών έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 και το 92%





Η Κουηνσλάνδη κατέγραψε ένα νέο κρούσμα και η Περιοχή Πρωτευούσης 11.