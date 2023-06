Oυκρανία: υποψίες για ρωσικούς βομβαρδισμούς στην διάρκεια εκκενώσεων μετά την καταστροφή του φράγματος

Η καταστροφή του φράγματος, την περασμένη Τρίτη, προκάλεσε μαζικές πλημμύρες και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενώ παράλληλα προκάλεσε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.





Η Ρωσία και οι εκπρόσωποί της στην Ουκρανία κατηγόρησαν το Κίεβο για την καταστροφή του φράγματος, προσφέροντας ποικίλες εξηγήσεις.





Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο κατηγορεί τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν πολίτες που επλήγησαν από την πλημμύρα που προκάλεσε η καταστροφή του φράγματος σε πολλαπλές επιθέσεις.





Χώρες -μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις πληροφορίες για ρωσικούς βομβαρδισμούς στην διάρκεια των εκκενώσεων των πλυμμηρισμένων περιοχών.





Οπως είπε ο Ουκρανος εκπρόσωπος στα Ηνωμένα Εθνη Sergiy Kys-lyt-sya, εννέα άτομα τραυματίστηκνα από επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων:





"According to the Kherson local authorities, at least nine people, including police, medical and rescue personnel, were wounded today in the city as a result of shelling that occurred during the ongoing evacuation operation. We strongly condemn shellings of evacuation areas and call on the Russian Federation to cease such attacks and allow the evacuation teams to safely help the affected civilian population."