Ουκρανία: κνδυνεύει το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση. Η εστία της πυρκαγιάς βρίσκεται σε κτίριο εκτός της περιμέτρου του εργοστασίου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.





Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια έχει έξη αντιδραστήρες και είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης

"Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη" ήταν η εκτίμηση του Μακρόν μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν

Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων

Ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση είπε ότι η ασφάλεια της μονάδας όσον αφορά την ραδιενέργεια έχει τακτοποιηθεί.





ΤΟ πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Έχει έξη αντιδραστήρες και καλύπτει το ένα τέταρτο των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας.





Το εργοστάσιο βρίσκονταν στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων για μέρες και σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, βομβαρδίζονταν απ΄όλες τις πλευρές. Οι Ουκρανικές αρχές έχουν ζητήσει την παύση των βομβαρδισμών προκειμένου να μπορέσει η πυροσβεστική να προχωρήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί.





Ο Andriy Tuz, εκπρόσωπος του πυρηνικού εργοστασίου είπε ότι οι πυροσβέστες δεν μπορούν να πλησιάσουν τη φωτιά γιατί δέχονται πυροβολισμούς και ότι ο πρώτος αντιδραστήρας έχει χτυπηθεί:





"The fire at the Zaporizhzhia nuclear power plant continues. The firefighters can't approach the place where they could extinguish the fire, they are simply being shot at at point-blank range. The first reactor has already been hit. Come to your senses."





Ακούστε όλο το ρεπορτάζ που ακολουθεί:





