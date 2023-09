Στο 4% η ανεργία τον Μάρτιο

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία απ΄την δεκατία του ’70.





Tον περασμένο μήνα (Μάρτιο) δημιουργήθηκαν 18 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.





Ο υπουργός οικονομίας Τζος Φραιντεμπεργκ είπε ότι τα σημερινά στοιχεία δεν είναι τυχαία:





"Continuing that strong momentum we are seeing across the economy. Female unemployment was down. Youth unemployment was down. Underemployment was down. Today, the unemployment rate at four per cent compares to an unemployment rate under the Labor Party at 5.7 per cent."





Οι ώρες μερικής απασχόλησης (part-time) μειώθηκαν. Ωστόσο, 882 χιλιάδες εργαζόμενοι επιθυμούν να εργαστούν περισσότερες ώρες.







Ανεργία και νέοι





Το ποσοστό της συμμετοχής των νέων στο εργατικό δυναμικό της χώρας είναι στο υψηλότερο επίπεδο απ΄τον Αύγουστο του 2008 σε σχέση με το δημογραφικό κομμάτι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στον ευρύτερο πληθυσμό. Το συγκεκριμένο ποσοστό, των νέων που εργάζονται, βρίσκεται στο 64.8% σύμφωνα με την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας τον Μάρτιο και τέσσερις κόμμα έξη (4,6) ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο πριν την πανδημία.





Ανεργία και φύλα





Η ανεργία για τις γυναίκες μειώθηκε γρηγορότερα απ΄οτι για του αντρες και βρίσκεται στο 3,7 % απ΄το 3,8. Για τους άνδρες βρίσκεται στο 4,2% - το δευτερο χαμηλοτερο ποσοστό απ΄τον Νοέμβριο του 2008.





Περισσότερες λεπτομέρεις ακούστε στο ηχητικό που ακολουθεί: