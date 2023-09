Σημαντικές τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τις εξουσίες σε πανδημία

Oι έντονες αντιδράσεις αλλά και επικρίσεις συνεχίζονται στο νομοσχέδιο που δίνει περισσότερες εξουσίες στον πολιτειακό πρωθυπουργό και τον υπουργό υγείας.





Κύρια σημεία





Η κυβέρνηση της Βικτώριας εξασφάλισε τη στήριξη των μικρών κομμάτων για το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο δίνει περισσότερες εξουσίες στον πολιτειακό πρωθυπουργό και τον υπουργό υγείας σε θέματα πανδημίας

Αρκετές τροποποιήσεις μετά τις χθεσινοβραδυνές διαπραγματεύσεις με τα κόμματα των Πρασίνων, το Reason Party και το Animal Justice Party

"Σκοτώστε το νομοσχέδιο – Kill the Bill" έλεγαν τα πανώ των διαδηλωτών που βρίσκονταν αργά χθες βράδυ μπροστά στο κτίριο της Βικτωριανής βουλής στη Μελβούρνη. Εντός της βουλής το νομοσχέδιο που δίνει περισσότερες και μεγαλύτερες εξουσίες στον πρωθυπουργό της πολιτείας και τον υπουργό υγείας σε πανδημίες ήταν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και μικρών κομμάτων.





Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις οι οποίες προέρχονται από διάφορες πλευρές: κοινή γνώμη, αντιπολίτευση και νομικούς και κοινωνικούς φορείς.





Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στον πολιτειακό πρωθυπουργό να κηρύσσει πανδημία και να αποφασίζει και να εφαρμόζει λοκνταουν, μεταξύ άλλων. Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει περισσότερες εξουσίες για τον υπουργό Υγείας.

Η κυβέρνηση Αντριους εξασφάλισε, τελικά, την στήριξη των Πρασίνων, του κόμματος Reason Party καθώς και του Animal Justice Party.





Σήμερα το επίμαχο νομοσχέδιο έρχεται προς συζήτηση στη γερουσία.





Προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη των τριών κομμάτων , η κυβέρνηση δέχθηκε την τροποποίηση του νομοσχεδίου.





Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν και τα εξής:





Σημαντική μείωση στα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τις οδηγίες για την δημόσια υγεία





Πιο αυστηρά κριτήρια για την κήρυξη πανδημίας





Ενδυνάμωση των μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη





Την κατοχύρωση του δικαιώματος της διαμαρτυρίας





Εγγύηση για τη χρηματοδότηση ανεξάρτητης ελεγκτικής επιτροπής





Πιο γρήγορη δημοσίευση των οδηγιών και συμβουλών για την δημόσια υγεία





Μεγαλύτερες εξουσίες για την κοινοβουλευτική επιτροπή ελέγχου νομοθετικών πράξεων και κανονισμών (Scrutiny of Acts and Regulations Committee)

O πρωθυπουργός της Βικτώριας Daniel Andrews, στην σημερινή ενημέρωση των συντακτών, είπε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες και μάλιστα περισσότερες απ΄ότι σε άλλες πολιτείες ή «πιθανόν κι απ’ ότι σε άλλες χώρες»:





The bill is filled with safeguards. oversight mechanisms, that far exceed any other state I think. Perhaps any other country. You see, again, we're back to just political games. You've got the opposition who kinda wanting to have it a bit both ways. Standing with people who are antivaxxers, sharing a podium with people who are anti-science.. anti-vaccination.."





Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Matthew Guy είπε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «επίθεση στη δημοκρατία». Σε δηλώσεις του στο κανάλι 7 ο κ. Γκάϊ είπε αναφερόμενος στα λοκνταουν σε σχέση με το νομοσχέδιο ότι καμιά κυβέρνηση δεν εισάγει ένα νομοσχέδιο που δεν προτίθεται να εφαρμόσει.





Αναφερόμενος στις ασφαλιστικές δικλείδες ο κ. Γκάι είπε ότι στην ελεγκτική επιτροπή – τη σύσταση της οποίας προβλέπει το νομοσχέδιο – τα περισσότερα μέλη θα προέρχονται απ΄την κυβέρνηση.





Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η Σύμβουλος του Πολίτη (Victorian Ombudsman) Deborah Glass, η οποία εξέφρασε την άποψη ότι η ελεγκτική επιτροπή παρουσιάζει έλλειψη ανεξαρτησίας.