Πανδημία τέλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Μετά από τρία χρόνια πανδημίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο κορωνοιός τελεί πλέον υπό επαρκή έλεγχο, ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή (5/5/23).





Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς το τέλος της πανδημίας που έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 6,9 εκατομμύρια ανθρώπους.





«Με μεγάλη ελπίδα δηλώνω ότι η Covid-19 δεν συνιστά πλέον μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στη διάρκεια της ανακοίνωσης.



Οπως είπε ο ίδιος, ο ΠΟΥ πήρε την απόφαση αυτή βάση της συμβουλής που έλαβε από την αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων:





[Yesterday, the Emergency Committee met for the fifteenth time and recommended to me that I declare an end to the Public Health Emergency of International Concern. I have accepted that advice. It's therefore, with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency."





Ωστόσο, ο κ. Γκεμπρεγιέσους τόνισε ότι ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσεται και να σκοτώνει.





Διευκρίνησε ότι η ανακοίνωση για λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης «δεν σημαίνει ότι ο COVID 19 δεν αποτελεί παγκόσμια απειλή για την υγεία».