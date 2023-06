Νέο κύμα οικονομικών δεσμεύσεων για την κλιματική κρίση

Η Σύνοδος Κορυφής για ένα νέο παγκόσμιο σύμφωνο χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα[22-23 Ιουνίου] μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου πρόεδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι





Η Σύνοδος, είχε ως κύριο θέμα να εξασφαλίσει οικονομικά πακέτα για την πράσινη μετάβαση, καθώς και να ελαφρύνει το βάρος χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών μετά τον κωρονοϊό.





Στο Παρίσι συμμετείχαν περισσότεροι από 40 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων αρκετοί από κράτη της Αφρικής, όπως και οι επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).





Reforming the IMF and the World Bank's missions is at the heart of the Paris Summit.



The aim is to mobilise more resources and make better use of them, to enable all economies to invest in a fair transition that will benefit the people and the planet.

