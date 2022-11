NSWમાં હજુ પણ પૂરની આફત, વિક્ટોરીયામાં દરિયાકિનારાના પ્રદૂષિત પાણીનો ખતરો

પશ્ચિમમાં વહેતા પાણીના વહેણના કારણે હજુ પણ NSWમાં પૂરની પરિસ્થિતિ યથાવત.





રવિવારે વી વા ગામ ખાતે ભયંકર પૂરથી તારાજી સર્જાઈ હતી ત્યારે બીજી તરફ ગોંગોલગોંની બોગન નદીમાં પૂરની સ્થિતી યથાવત છે.





બ્યૂરો ઓફ મિટિરીયોલોજીના જણાવ્યા અનુસાર જેમલોંગ વિયર ડાઉનસ્ટ્રીમની લોકલન નદીની સપાટી આજે બપોરે 8.30 મીટર નજીક પહોંચી શકે છે, તેના કારણે ભયંકર પૂરની સંભાવના છે.



મરે નદી, એડવર્ડ નદી અને તેની ઉપનદીઓની સપાટીઓમાં સતત વધારો થઇ રહ્યો છે. બરહામ, વકુલ જંકશન, બાઉન્ડ્રી બેન, યુસ્ટન, મીલડ્યુરા અને વેન્ટવર્થમાં પાણીના સ્તરમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. જો સ્તર ઊંચું ગયું તો 1975ની સાલમાં આવેલા પૂરની સ્થિતી કરતા પણ ભયંકર સ્થિતી ઊભી થવાની સંભાવના છે.





NSWના માઓમા ગામની મરે નદી અને વિક્ટોરીયાની ઇચુકા નદીમાં પાણીના સ્તરમાં કોઇ ઘટાડો જોવા મળ્યો નથી. ધસમસતા પૂરનો મારો હજુ પણ આવતા સપ્તાહ સુધી ચાલુ રહે તેવી સંભાવના છે.



એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (EPA)ના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક માર્ક ટેલર પૂર પછીની તબાહીને વર્ણવતા કહે છે કે, ઓક્ટોબર મહિનામાં ભારે વરસાદ અને ભંયકર પૂરના કારણે સૂક્ષ્મ જીવાણુંઓ આ પાણીમાં સક્રિય થઇ ગયા છે.





તેઓ જણાવે છે કે, પૂર આવે ત્યારે ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે ગટરના પાણીના લીધે અને પાલતું પ્રાણીઓ, ખેતરોમાં રહેતા પ્રાણીઓ અને અન્ય પ્રાણીઓના મળમૂત્ર પાણીમાં ધોવાઇ જતા હોય છે.





ટ્રેસ મેટલ્સ, ઇ. કોલી અને એન્ટરોકોકી જેવા ઘટકો પૂરના પાણીમાં જોવા મળે છે.





ટ્રેસ મેટલ્સ અને સૂક્ષ્મજીવાણુંઓના સંપર્કમાં આવવાના કારણે પેટમાં ખેંચ આવવી, ઝાડા, ઉબકા અને ઉલ્ટી પણ થઇ શકે છે.





શનિવારે, એસ્પેન્ડેલ, કેરમ, ક્લિફટન સ્પ્રિંગ્સ, એલવુડ, મોર્નિંગ્ટન, સીફોર્ડ અને વેરીબી ગામમાં આવેલા દરિયાકિનારાના પાણીના નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા હતા ત્યારબાદ એવું સાબિત થયું છે કે દરિયાના પાણીની ગુણવત્તા નબળી હતી.







પાણીનું પ્રદૂષણ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં આગળ ધપી રહ્યું છે ત્યારે ટેલરે આગાહી કરી છે કે આવતા સપ્તાહના અંત પછી દરિયાકિનારા ઉપયોગમાં લેવું હિતાવહ છે.





આ અઠવાડિયે, EPAએ વિકોટરિયાની SES સાથે ભાગીદારી કરીને વિકટોરિયાના 16 જેટલા ગ્રામિણ પ્રદેશોમાંથી દૂષિત પાણીનું પરિક્ષણ કરશે.





If you are in a life-threatening emergency, call Triple Zero (000). Call the NSW SES on 132 500 and Victoria Emergency Services on 1800 226 226 if you have experienced damage from storms, wind, hail or a fallen tree and if a tree branch is threatening your property or a person's safety.





To access this information in other languages, call the Translating and Interpreting Service on 131 450 (freecall) and ask them to call VicEmergency Hotline.