ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં પાણી રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યું

ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના કેટલાક વિસ્તારોમાં રેકોર્ડ બ્રેક પૂર યથાવત છે. અને વિક્ટોરીયામાં કેટલાક વિસ્તારોમાં રહેવાસીઓને સ્થળ છોડવામાં મોડું થઇ ગયું હોવાની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.





સાઉથ ઓસ્ટ્રેલિયામાં મરે નદીમાં પણ પૂરના કારણે આદિજાતી સમુદાયના દફનસ્થળોને નુકસાન થાય તેવી શક્યતા છે.





યુગોરામાં 85 વર્ષીય લેસ વુગેસની તપાસ યથાવત છે.





બુધવારે, પોલિસે એક વ્યક્તિના શરીરને શોધ્યું હતું. માનવા પ્રમાણે, તે ગુમ થયેલા 60 વર્ષીય ડિયેન સ્મિથનું હોઇ શકે છે પરંતુ પોલિસે હજી સુધી તે અંગે કોઇ પ્રકારની ઓળખ પ્રસિદ્ધ કરી નથી.





ન્યૂ સાઉથ વેલ્સની સ્ટેટ ઇમર્જન્સી સર્વિસે (SES) પૂરના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા 284 ઘરની તપાસ કરી હતી. જેમાંથી 80 ટકા ઘરો 'નુકસાનગ્રસ્ત' અથવા રહેવા માટે યોગ્ય ન હોવાનું જાહેર થયું હતું.



ન્યૂ સાઉથ વેલ્સની સ્ટેટ ઇમર્જન્સી સર્વિસ યુગોરામાં સહાય અભિયાન યથાવત રાખે તેવી શક્યતા છે.





સંસ્થા તરફથી જોશુઆ ક્લાર્કે જણાવ્યું હતું કે હવે ઘરોને સાફ કરવાનું અભિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. કેટલાક ઘરમાં પ્રવેશ મેળવવો સુરક્ષિત છે પરંતુ જીવન સામાન્ય થવામાં સમય લાગી શકે તેમ છે.





બીજી તરફ, આજે લાક્લન નદી તેની રેકોર્ડ બ્રેક સપાટી સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા હોવાના કારણે ફોર્બ્સના રહેવાસીઓને સ્થળ છોડવા જણાવવામાં આવ્યું છે. વર્ષ 1952માં આવેલા પૂર જેટલું નદીનું સ્તર વધે તેવી શક્યતા છે.





વોરન, મુલ્ગાવારિના તથા ગોંગોલ્ગોન વિસ્તારમાં પૂરનું સ્તર યથાવત રહે તેમ લાગી રહ્યું છે જ્યારે શુક્રવારે સાંજે મુડાલ વિસ્તારમાં પાણીનું સ્તર વધે તેવી શક્યતા છે.





સિંગાપોર સિવિલ ડિફેન્સ ફોર્સના 18 સભ્યોની ટીમ સિડની એરપોર્ટ આવી પહોંચી છે. તે રાજ્યમાં આવેલા પૂરમાં રાહત બચાવ કાર્યોમાં સહયોગ આપશે.



વિક્ટોરીયામાં કેટલાક વિસ્તારોમાં બુધવારે રાત્રે સ્થળ છોડવામાં મોડું થઇ ગયું હોવાની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી. જે લોકોએ તે સમયે સ્થળ ન છોડ્યું હોય તેમને ઉંચાઇ ધરાવતા સ્થળો પર આશરો લેવા માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું.





રીવેરીન વિસ્તાર પાણીનું સ્તર તથા પૂરના કારણે કાટમાળનું પ્રમાણ વધે તેવી શક્યતા વચ્ચે હાઇએલર્ટ પર છે.



સાઉથ ઓસ્ટ્રેલિયામાં માન્નુમ એબોરિજનલ કમ્યુનિટી એસોસિયેશનના ચેર ઇવી કેમ્પબેલે મરે નદીમાં પૂરના કારણે આદિજાતી સમુદાયના દફનસ્થળોને નુકસાન થાય તેવી ફેસબુકના માધ્યમથી સમુદાયને ચેતવણી આપી હતી.



