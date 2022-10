પત્રકારમાંથી પર્વતારોહક બનેલા ધર્મિષ્ઠા પટેલ

LISTEN TO ગૌતમી અને રાજેશ પટેલ ૨૦૦૮માં આવ્યા ત્યારે દક્ષીણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ફુલ ટાઇમ સરકારી નોકરી કરતા. એક દિવસ ગૌતમીનો ફોન બગડ્યો અને બસ શરૂ થઇ પોતાનો વ્યવસાય સ્થાપવાની સફર. આવો મળીયે ૨૦૧૮ IABCA માઈક્રો બિઝનેસ ઓફ ધ યરના વિજેતા ગૌતમી અને રાજેશ પટેલને. SBS Gujarati 30/11/2018 11:57 Play

