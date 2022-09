વિદેશમાં પણ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહીને સાચવી રાખ્યો સંગીતનો વારસો

LISTEN TO દર વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગુજરાતી બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા યોજાતા ગરબા દ્વારા એકઠું થતું ફંડ સેવા કાર્યોમાં આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, નવરાત્રી કાર્યક્રમ સ્થાનિક કલાકારોને પણ વિવિધ તક આપે છે. આ વર્ષે યોજાતા ગરબામાં ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ સરકારે પણ નાણાકિય સહાયતા કરી છે. SBS Gujarati 25/09/2019 07:03 Play

વિવિધ માધ્યમો દ્વારા SBS Gujarati સાથે જોડાયેલા રહી શકો છો.





SBS Gujarati Website: www.sbs.com.au/gujarati ને બુકમાર્ક કરો અને તાજા સમાચાર મેળવો.





Advertisement

SBS Radio App: SBS Gujarati ના તમામ પોડકાસ્ટ અને લાઇવ રેડિયો સાંભળવા App Store અને Google Play પરથી SBS Radio App ડાઉનલોડ કરો.







ગુજરાતીમાં સમાચારો અને મુલાકાતો સાંભળો: ગુજરાતીમાં દૈનિક સમાચારો અને દેશ – વિદેશમાં વસતા ગુજરાતી સમુદાયના લોકોની મુલાકાતો સાંભળવા SBS Gujarati ને Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify પર સબસ્ક્રાઈબ કરો.