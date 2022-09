ઓસ્કાર એવોર્ડ માટે ભારત તરફથી ગુજરાતી ફિલ્મની પસંદગી

LISTEN TO લગભગ 2 વર્ષના સમયગાળા બાદ 3થી 21 નવેમ્બર સુધી સિડની ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિશ્વના વિવિધ દેશો અને ભાષાની ફિલ્મોમાં ગુજરાતી ફિલ્મ 'છેલ્લો શો' (Last Film Show) ને પણ સ્થાન મળ્યું છે. આ ફિલ્મ 5મી તથા 12મી નવેમ્બરના રોજ પ્રદર્શિત થશે. 9 વર્ષીય બાળકે પ્રથમ વખત ફિલ્મ જોઇ પછી તેના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું તેના પર બનેલી ફિલ્મ વિષે દિગ્દર્શક નલિનકુમાર પંડ્યાએ SBS Gujarati સાથે વાત કરી. SBS Gujarati 04/11/2021 13:11 Play

LISTEN TO ગુજરાતી ફિલ્મમેકર નલિનકુમાર પંડ્યાનો (પાન નલિન) પ્રતિષ્ઠિત ઓસ્કાર એવોર્ડ્સની કમિટિમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સિદ્ધિ મેળવનારા તેઓ પ્રથમ ગુજરાતી બન્યા છે. તેમણે ઓસ્કાર કમિટિમાં પસંદગી અને ગુજરાતી સિનેમા વિશે SBS Gujarati સાથે વાત કરી હતી. SBS Gujarati 12/07/2022 08:19 Play

