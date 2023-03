2023 NSW Ramkulh Cozah Thimnak Ah Thimfung Thlakning

Key Points Thimfung thlaknak nawl a ngei mi poah cu rampi cozah thimnak, ramkulh cozah thimnak le umnak hmun cozah hruaitu thimnak ah thimfung an thlak hrimhrim a hau.

Thimnak kong cu holh dang phun 20 leng hmangin zapi sinah theihternak kha NSW Electoral Commission nih an tuah.

Online in thimfung thlaknak iVote cu atutan thimnak ah hman a si lai lo.

NSW ramkulh a hruai lio mi Coalition cozah i an lu bik cu Dominic Perrotett a si. Atu tan thimnak ah teihnak hmuh than in a ruahchan.





A ra lai ding mi thimnak ah Perrotett a zuam cawhtu ding cu Labor ramkhel phu hruaitu Chris Minns a si. A nih hi 2021 June thla ah khan Labor ramkhel phu hruaitu ding ah an rak thim.





NSW cozah cu phunhnih in then a si i bicameral silole two house ti zong in an auh. A phunkhatnak cu Legislative Assembly phung sertu cozah le Legislative council cu phung fehtertu le a nunter tu cozah an si.





Cozah a then hnihning in aiawhtu palai hna kha thim an si. Ramkulh chungah pengkulh 93 an um i cozah a thenkhatnak ah thutden a cuh ding mi an si, cozah a then hnihnak ah thutden a cuh ding mi hi 42 an si ve. Minung pakhat nih riantuan caan rikhiah mi cu kum 4 a si, nain minung pakhat nih kum 8 chung lawng rian an tuan kho.





Thil pakhatkhat ruangah thimfung an thlak khawh lo ahcun postal vote, cakuatnak in thimfung thlaknak nawl an hal khawh.





Cakuatnak in thimfung thlaknak ca kha April 6 ah an inn ah phakter dingin NSW Electoral Commission nih tuanvo an lak lai.





Chris Minns took on the NSW Labor leadership in June 2021.



Thimfung thlak ni – March 25

Thimfung thlaknak ding hmun cu ramkulh chungah hmun 2450 leng ah thimfung thlak khawh a si lai, thimfung thlaknak hmun cu biakinn, sianginn le community center ti bantuk hna ah an si lai.





Zingka suimilam 8am in thimnak hmun cu hun an si lai i zaanlei 6pm ah an khar te lai.





Thimfung thlaknak a hmun kong tam deuh in theih na duh ahcun NSW Electoral Commission Website ah zoh khawh si.





Thimfung thlaknak hmun na phak tikah na min le na address an in hal te lai.





Na konglam an in hal dih hnu ah thimfung thlaknak catlap an in pek lai.





Thimfung a thla ding mi min cazin ah na um lo sual ah cun declaration vote timi an in tuahter lai.



NSW Premier Dominic Perrottet.

Thimfung cu thlak lo a ngah lo

NSW ramkulh mi chungin thimfung a thla kho mi, thimfung thla dingah min a pe cang mi poah cu ramkomh cozah, ramkulh cozah le khawngsil hruaitu thimnak a um fatinte thimfung an thla hrimhrim lai.





Thimfung a thla lo mi poah cu dantatnak an ing kho.





Thimfung thlaknak he pehtlaiin bawmh na herh silole thimnak kong tam deuh in theih na duh ahcun elections.nsw.gov.au zoh khawh a si cun 1300 135 736 ah chawnh khawh zong an si.