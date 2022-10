ऑनलाइन घोटालों की पहचान कैसे करें और व्यक्तिगत डेटा की चोरी से खुद को कैसे बचाएं

खास बातें स्कैमवॉच विभिन्न सरकारी प्रतिरूपण घोटालों, सेवानिवृत्ति घोटालों, ऑनलाइन शॉपिंग घोटालों और व्यावसायिक घोटालों से अवगत है

लक्षित होने पर अपने आप को और कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के कई तरीके हैं

In recent years, Australia has seen a surge in cyberattacks, as well as online and telephone scams.





While large-scale cyberattacks tend to target government agencies or companies that store large amounts of customer data, hackers also prey on vulnerable people and communities to steal their personal details.





"Data is valuable,” PwC's Security expert Rob Di Pietro tells SBS News.



हाल के वर्षों में, ऑस्ट्रेलिया ने साइबर हमलों के साथ-साथ ऑनलाइन और टेलीफोन घोटालों में वृद्धि देखी है।





जबकि बड़े पैमाने पर साइबर हमले सरकारी एजेंसियों या कंपनियों को लक्षित करते हैं जो बड़ी मात्रा में ग्राहक डेटा संग्रहीत करते हैं, वहीं हैकर कमजोर लोगों और समुदायों के व्यक्तिगत विवरण भी चुराते हैं।





पीडब्ल्यूसी के सुरक्षा विशेषज्ञ रॉब डि पिएत्रो ने एसबीएस न्यूज को बताया, "डेटा मूल्यवान है।”





उन्होंने चेतावनी दी कि साइबर अपराधी "इस जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं", क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी को लाभ के लिए काला बाजार में बेचा जा सकता है।





ऑस्ट्रेलियन कम्पिटीशन और कन्ज्यूमर कमीशन से डेलिया रिकार्ड का कहना है कि सभी को घोटालों के बारे में पता होना चाहिए और हैक होने के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षित कदम उठाने चाहिए।





साइबर अपराधी लगातार सूचनाओं के बड़े डेटाबेस की तलाश में रहते हैं, जिसका अर्थ है कि जो कोई भी बड़ा डेटाबेस रखता है वह जोखिम में है, दुर्भाग्य से यह आधुनिक जीवन का एक तथ्य है। Delia Rickard, The Australian Competition and Consumer Commission

महामारी के दौरान, कई घोटालों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी।





उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल डेटा से संबंधित कई तरह के घोटाले हैं।





वे जानकारी की पहचान करना चाहते हैं, वे स्वास्थ्य की जानकारी चाहते हैं - और निश्चित रूप से यह उन्हें आपकी पहचान चुराने की क्षमता देता है।

डॉ हैम्बलटन कहते हैं, "व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी ब्लैक-मार्केट वेब फ़ोरम पर एक मूल्यवान वस्तु है और जब कोई इस जानकारी पर नियंत्रण खो देता है, तो इसे पुनः प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता है।"





Cyber criminals can target anyone. Source: SBS

फ़िशिंग क्या है?

फ़िशिंग सबसे आम घोटालों में से एक है जो साइबर अपराधियों द्वारा उपयोगकर्ता डेटा चोरी करने के लिए है, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर।





डॉ हैम्बलटन का कहना है कि स्कैमर्स आपको कॉल कर सकते हैं, या सोशल मीडिया, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपसे संपर्क कर सकते हैं।





वह लोगों को अवांछित ईमेल या टेक्स्ट संदेश में निहित लिंक पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचने की सलाह देते हैं।





"हम सभी को अब यह कहते हुए ईमेल मिल रहे हैं कि आपका एक पैकेज वितरित नहीं किया जा सकता है, [एक संदेश के साथ] 'कृपया इस लिंक पर क्लिक करें'।"





यदि आप पैकेज की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो लिंक पर क्लिक न करें।

"हमें अमेज़ॅन जैसे इन बड़े संगठनों के सटीक लोगो मिल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्रदाता जो वास्तविक दिखते हैं और आपसे जानकारी मांग रहे हैं"।





डॉ हैम्बलटन लोगों को लिंक पर क्लिक करने के बजाय आप अपने मूल खरीद ऑर्डर पर जायें।





स्कैमर्स ने नकली ऑनलाइन स्टोर भी बनाए हैं जो उन उत्पादों को बेचने का दावा करते हैं जो मौजूद नहीं हैं ।





Source: Getty / Getty Images/Westend61

सरकार का रूप धारण किये घोटालाकर्ता

स्कैमर्स, लोगों की जानकारी के लिए "फ़िशिंग" टेक्स्ट संदेशों और ईमेल के माध्यम से जानकारी प्रदान करने वाली सरकारी एजेंसियां होने का दिखावा कर रहे हैं।





डॉ हैम्बलटन बताते हैं कि इनमें किसी की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने के लिए डिज़ाइन किए गए लिंक और अटैचमेंट होते हैं।





डॉ हैम्बलटन कहते हैं कि उदाहरण के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि टेक्स्ट संदेश 'myGov' से आया हैं, और साथ में अतिरिक्त जानकारी के लिए एक र्लिंक होता है।



उस लिंक पर क्लिक न करें क्योंकि MyGov आपसे इस तरह से संपर्क नहीं करेगा। सीधे वेबसाइट पर जाएं।

मैलवेयर इंस्‍टॉल करने वाले लिंक





डा सुरंगा सेनेविरत्ने सिडनी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के स्कूल में सुरक्षा में व्याख्याता हैं।





उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक लिंक पर क्लिक करता है, तो वह मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है जो किसी व्यक्ति की जानकारी चुरा लेगा।





"वे एक लिंक बना सकते हैं, जहां लिंक में मैलवेयर होता है - एक सॉफ़्टवेयर। इसलिए एक बार जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वह सॉफ़्टवेयर आपके कंप्यूटर पर आता है और इंस्टॉल हो जाता है," डॉ सेनेविरत्ने ने कहा।





सॉफ्टवेयर वास्तव में आपके द्वारा टाइप की जाने वाली किसी भी कुंजी को रिकॉर्ड कर सकता है। फिर उनके पास एक संचार चैनल होता है जहां वे 'बुरे लोगों' को सारी जानकारी भेजते हैं।

Source: Getty / Getty Images/boonchai wedmakawand

पहचान की चोरी और "डार्क वेब"

शैंटन चांग मेलबर्न विश्वविद्यालय में कंप्यूटिंग और सूचना प्रणाली के स्कूल में प्रोफेसर हैं।





उनका कहना है कि स्कैमर्स आमतौर पर लोगों की निजी जानकारी के पीछे होते हैं।





यदि उनके पास आपका नाम, पता, जन्मतिथि और संभवत: आपका फोन नंबर भी है, तो वे आपके वित्तीय संस्थान में जा सकते हैं और आप ही बनने का दिखावा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "इस तरह से सभी आधिकारिक संगठन आप की पहचान करते हैं कि आप कौन हैं।"





उनका कहना है कि किसी के व्यक्तिगत विवरण को डार्क वेब पर बेचा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पहचान की चोरी हो सकती है।





"आपका व्यक्तिगत विवरण अत्यधिक मूल्यवान है और इसका मुद्रीकरण किया जा सकता है," उन्होंने कहा।





प्रोफ़ेसर चांग कहते हैं कि अगर किसी की निजी जानकारी गलत हाथों में चली गई है, तो उनकी निजी जानकारी का इस्तेमाल आने वाले कई महीनों तक किया जा सकता है.





व्यक्तिगत डेटा अत्यधिक मूल्यवान है और इसका मतलब है कि आप नए क्रेडिट कार्ड बना और खरीद सकते हैं; आप दुनिया भर में संपत्ति, सभी प्रकार की चीजें बना और खरीद सकते हैं।

घर से काम करना लोगों को अधिक असुरक्षित बनाता है

सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टैकनोलॉजी में इंजीनियरिंग और आईटी संकाय के डॉ प्रियदर्शी नंदा का कहना है कि घर से काम करने से लोग घोटालों की चपेट में आ जाते हैं, अपेक्षाकृत जब वे हमेशा ऑफिस से ही काम करते थे।





"चूंकि हम सभी घर से काम कर रहे हैं, इसलिए हम इंटरनेट से कैसे जुड़े हैं, इस पर हमारे पास कोई आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं हैं। ऑफिस में आपकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे सुरक्षा उपाय हैं"।



Credit: Pexels/Anna Shvets

अपने कंप्यूटर को मैलवेयर से कैसे बचाएं

डॉ नंदा बताते हैं कि अपने कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के कुछ तरीके हैं।





"समय-समय पर आप अपना एंटीवायरस एंटी-मैलवेयर सॉफ़्टवेयर चलाते हैं - इसलिए अपनी सभी फ़ाइलों को स्कैन करते हैं," उन्होंने कहा।





यदि किसी को लगता है कि उन्होंने किसी गलत लिंक पर क्लिक किया है तो वे अपने कंप्यूटर को किसी तकनीकी विशेषज्ञ के पास ले जा सकते हैं ताकि किसी भी मैलवेयर या किसी भी प्रकार के गलतर्ण सॉफ़्टवेयर की जांच की जा सके।





"तीसरी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट या ऐपल जैसे सॉफ़्टवेयर विक्रेता आपको समय-समय पर पैच भेजते हैं। वे आपसे पैच स्थापित करने और कंप्यूटर को पुनरारंभ करने के लिए कहते हैं"।





डॉ नंदा का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग इन अपडेट को इंस्टॉल करें।





"इसकी रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है"

डॉ हैम्बलटन का कहना है कि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, तो महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट की जाय।





"हजारों घोटालों की सूचना मिली है और लोगों ने वास्तव में पैसा खो दिया है और लोग इसके बारे में शर्मिंदा हो जाते हैं, और इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके साथ घोटाला किया गया है, तो आपको वास्तव में किसी को बताना चाहिए।"