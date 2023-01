491 वीसा के लिए ऐसे काम करेगा पॉइंट सिस्टम

यह नया रीजनल वीसा 16 नवंबर से लागू हो रहा है. नया 491 वीसा अब तक चले आ रहे सब क्लास 489 वीसा की जगह लेगा.





नए रेग्युलेशन इंस्ट्रूमेंट की एक्सप्लेनेटोरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि पॉइंट सिस्टम के तहत 16 नवंबर 2019 के बाद सब क्लास 491 वीसा के लिए अप्लाई करने के वास्ते 65 पॉइंट्स जरूरी होंगे.





पिछले साल जुलाई में पॉइंट्स की कट ऑफ लिमिट 60 से बढ़ाकर 65 कर दी गई थी. अब ज्यादातर वीसा के लिए एप्लिकेंट को कम से कम 65 पॉइंट्स की जरूरत होती है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए रीजनल वीसा के मामले में भी पॉइंट सिस्टम में कोई छूट नहीं दी जाएगी और कट ऑफ लिमिट 65 ही रहेगी.





वैसे रीजनल वीसा के मामले में कई तरह की छूट दी गई हैं जो दूसरे वीसा जैसे सब क्लास 189 और 190 के लिए लागू नहीं होतीं.





491 एक अस्थायी क्षेत्रीय वीसा है. इसके लिए पॉइंट्स की व्यवस्था कुछ इस तरह होगीः





15 पॉइंट्सः परिवार द्वारा नॉमिनेशन





10 पॉइंट्सः साइंस, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग और मैथ्मैटिक्स के क्षेत्र में मास्टर्स या पीएचडी





10 पॉइंट्सः ऐप्लिकेंट सिंगल हो या फिर उसका स्किल्ड पार्टनर हो जिसकी आयु 45 वर्ष से कम हो और जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो. या फिर पार्टनर ऑस्ट्रेलियन सिटिजन या पर्मानेंट रेजिडेंट हो.





5 पॉइंट्सः अच्छी अंग्रेजी के लिए











हालांकि पॉइंट्स आयु, शिक्षा, विदेश में काम का अनुभव, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई और अंग्रेजी आदि पर भी वैसे ही निर्भर करेंगे जैसे कि पुराने सब क्लास 489 वीसा में होता रहा है.





