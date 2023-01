वीसाः एसीटी ने पहले राउंड में भेजे 145 इन्विटेशंस

20 अगस्त को हुए राउंड में 145 लोगों को इन्विटेशन भेजे गए हैं. कुल 23 ऑक्युपेशंस के लिए इन्विटेशन भेजे गए हैं.





खास बातेंः

एसीटी ने पहले इन्विटेशन राउंड में 145 ऐप्लिकेंट्स को इन्विटेशन भेजे हैं.

नई ऑक्युपेशन लिस्ट में 80 से ज्यादा पेशों को चार श्रेणियों में बांटा गया है.

विदेश में रहने वाले ऐप्लिकेंट्स के लिए अभी रास्ते बंद हैं.

कैनबरा मैट्रिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा स्कोर (105) पर इन्विटेशन पब्लिक रिलेशंस, ऐडवर्टाइजिंग और मार्किटिंग प्रोफेशनल्स को भेजा गया है.





सोशल प्रोफेशनल्स को 65 अंकों पर इन्विटेशन मिला है. आईटी से जुड़े पेशों में 70 के स्कोर पर इन्विटेशन गया है जबकि फाइनैंस मैनेजर और फाइनैंशल इन्वेस्टमें प्रोफेशनल्स का स्कोर 80 रहा है.





यह रही पूरी लिस्टः





Source: canberrayourfuture.com.au





एसीटी ने एक दिन पहले ही नए वित्त वर्ष के लिए ऑक्पेशन लिस्ट जारी की है. इस बार अलग-अलग ऑक्युपेशंस में हर महीने दिए जाने वाले इन्विटेशंस की संख्या तय कर दी गई है.





मसलन, अकाउंट्स से जुड़े पेशों में हर महीने दस से कम इन्वाइट भेजे जाएंगे जबकि आईटी से जुड़े पेशों को ज्यादा से ज्यादा 20 इन्वाइट भेजे जाने की हद तय की गई है.





यहां देखें पूरी ऑक्युपेशन लिस्ट

एसीटी की इस साल की ऑक्युपेशन लिस्ट में 80 से ज्यादा ऑक्युपेशंस को रखा गया है. सब क्लास 190 और सब क्लास 491 के लिए अलग अलग इन्विटेशन राउंड होंगे और सिर्फ इनशोर यानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऐप्लिकेंट्स को ही इन्वाइट भेजे जाएंगे.





विदेश में रहने वाले ऐप्लिकेंट्स के लिए फिलहाल एसीटी ने माइग्रेशन बंद रखा है.





Tune into SBS Hindi at 5 pm every day and follow us on Facebook and Twitter







Read this:







Visa update: Australia announce occupation ceilings for 2020-21