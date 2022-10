भारतीय मूल के युवा जादूगरः सक्षम शर्मा

इस वर्ष की शुरुआत में सक्षम शर्मा ने इसी साल एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे की योजना बनाई थी, लेकिन कई अन्य कलाकारों की तरह, उन्हें भी कोविड 19 के कारण, शो के लिए अपनी योजना बदलनी पड़ी।





खास बातेंः

सक्षम शर्मा ने पहली बार 16 साल की उम्र में सिडनी फ्रिंज फेस्टिवल में भाग लिया था।

वह ऑस्ट्रेलिया गॉट टैलेंट में दिखाई दिए थे।

उनके टिकटॉक वीडियो में से एक को 100 मिलियन लोगों ने देखा है।

सक्षम शर्मा एक ऑनलाइन शो SAKSHAM MAGICAL MADNESS प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि यह लाइव दर्शकों के साथ पारंपरिक मंच शो नहीं है, इसलिए उन्होंने स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों की भागीदारी की योजना बनायी।





एसबीएस हिन्दी के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब वह 12 साल के थे तब उनकी मां ने उसे जादू की दुनिया से परिचित कराया।





उनकी मां ने उन्हें एक जादू दिखाया जिससे वह चकित रह गये।





मम्मी के हाथों में एक रूमाल था और उन्होंने उसको गायब करके मुझे दिखाया।

मां द्वारा दिखाये गये उस जादू ने उन्हें जादू के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक किया कि यह कैसे किया जाता है।





Young megician Saksham Sharma Source: sirmai arts बाद में जब उनकी मां ने उस जादू की ट्रिक दिखायी तो वह इस कला की तरफ खिंच गये। वह जादू की दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहते थे।





लेकिन इसके लिये उन्होंने कहीं किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली बल्कि स्वयम् ही जादू की इस कला को सीखा।





Saksham Sharma on 'Australia Got Talent' show Source: Sirmai arts





एक स्कूल प्रतिभा प्रदर्शन के दैरान उन्हें अपनी कला दिखाने का पहला अवसर मिला।





इसके बाद उन्हें और भी मौके मिलने लगे। जब वह 16 साल के थे तब उन्हें सिडनी फ्रिंज फेस्टिवल में भाग लेने का मौका मिला। इसके बाद, स्टूडियो 10, निकलोडियन, एसबीएस और ऑस्ट्रेलिया गॉट टैलेंट शो में उनकी उपस्थिति ने उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। उनके टिकटॉक वीडियो भी बहुत हिट हो गए हैं।