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Australia - China sign new deal to boost mutual tourism

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A tourist photographs seagulls in front of the Opera House in Sydney

A tourist photographs seagulls in front of the Opera House in Sydney Source: AAP

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Published 23 December 2016 at 4:52pm
By Anita Barar
Source: SBS
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आस्ट्रेलिया और चीन के बीच में क नयी टूरिज्म डील साइन हुयी है और इसमें चील की सबसे बड़ी एयरलाइन भी शामिन है। इसका उद्देस्य है हवाई यात्राओं, दोनो देशों के बीच आपसी बढ़ोत्तरी के कार्यक्रम आदि।इसी पर यह फीचर सुनिये जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अनीता बरार ...

Published 23 December 2016 at 4:52pm
By Anita Barar
Source: SBS
Available in other languages
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