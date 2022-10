सरकार की चेतावनी, कोविड टीके को लेकर जालसाज़ों से सावधान

ये चेतावनी तब जारी की गई है जबकि कोविड-19 टीकाकरण अभियान को पूरे देश में चलाने की प्रक्रिया चल रही है.वैक्सीन लगाना स्वैच्छिक है और ये सभी आस्ट्रेलियाई नागरिकों, स्थायी निवासियों और ज्यादातर वीज़ा धारकों को मुफ्त में दी जाएगी.





फाइज़र के बाद अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप भी 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया पहुंची.

सरकार की चेतावनी, कोविड वैक्सीन को लेकर जालसाज़ी के इरादे से आ सकते हैं मैसेज, कॉल या ई-मेल.

ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों, स्थायी निवासियों और कई वीज़ा धारकों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन.

अभी हॉस्पिटल और अन्य ज़रूरी सेवाओं के कर्मचारियों और एज्ड केयर के निवासियों को ये वैक्सीन दी जा रही हैं. इसके बाद ये जीपी की क्लीनिक्स में भी दी जाने लगेंगी.





अगले चरण में ये वैक्सीन स्थानीय फार्मेसी में भी उपलब्ध हो जाएंगी. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अक्तूबर 2021 तक सभी ऑस्ट्रेलिया नागरिकों को ये वैक्सीन मिल जाए.





आस्ट्रेलिया सरकार को आशंका है कि लोगों के साथ पैसों का घोटाला करने और उनकी व्यक्तिगत जानकारी पाने की बुरी नीयत से उन्हें, मैसेज, कॉल य़ा ई-मेल किए जा सकते हैं.





ऑस्ट्रेलियन कॉम्पीटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन से डेलिया रिकार्ड कहती हैं कि लोगों की अपनी निजी जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए.





न्यू साउथ वेल्स में बनेंगे 5 बड़े कोविड टीका केंद्र

इस प्रक्रिया में एक और बड़ा कदम ये है कि न्यू साउथ वेल्स में वैक्सीन को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए15 मार्च से 5 बड़े टीकाकरण केंद्र और 99 छोटे केंद्र बनाए जा रहे हैं.





ये बड़े केंद्र छोटे केंद्रों को वैक्सीन की आपूर्ति करेंगे.





ये केंद्र न्यू कासल, वोलंगोंग, वागा-वागा, कॉफ्स हार्बर और डब्बो में बनेंगे. इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्रीय न्यू साउथ वेल्स में भी अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित किया जा सके.





प्रधानमंत्री की अपील

एक एज्ड केयर केंद्र में वैक्सीन लगाने में सामने आयी लापरवाही के मामले के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों से शांत रहने की अपील की है.





क्वींसलैंड में एक एज्ड केयर के दो निवासियों को फाइज़र वैक्सीन को तय मात्रा से अधिक टीका लगा दिया गया था जबकि विक्टोरिया के एक एज्ड केयर केंद्र में टीकों के गलत भंडारण के कारण 150 टीकों को फेंकना पड़ा है.





कोविड 19 से संबंधित किसी भी खबर को अपनी भाषा में पाने के लिए आप sbs.com.au/coronavirus पर जा सकते हैं.