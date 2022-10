मिलिए असल ज़िन्दगी के बजरंगी भाईजान से

अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता हैं जिसमे कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर फंस जाता है और वापस अपने देश आने की अपील करता है। आमतौर पर ये लोग किसी न किसी एजेंट के बहकावे में आकर और नौकरी के झांसे में विदेश चले जाते हैं। वहां पर परिस्थितियां बिलकुल अलग होती हैं और तब ये लोग ठगा सा महसूस करते हैं। आबिद ऐसी किसी वीडियो या मैसेज मिलने पर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं।





मुख्य बातें :





Advertisement

भोपाल के रहने वाले सैय्यद आबिद हुसैन को लोग बजरंगी भाईजान बुलाते हैं।

वे विदेशों में फंसे लोगों को वापस भारत लाने में करते हैं मदद।

आबिद अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की सहायता कर चुके हैं।

परेशानी में फंसे हुए व्यक्ति से संपर्क करना, उसके कागज़ और दस्तावेज़ पूरे करना, सरकार, विदेश मंत्रालय और दूतावास से संपर्क करना ये सभी काम आबिद करते हैं। उनका मक़सद होता है लोगों को जल्द से जल्द वापस भारत पहुंचाना और इस कार्य में उनको सफलता भी मिलती है।





खाड़ी के देशों, मलेशिया एवं अन्य देशों से आबिद अभी तक सौ से ज़्यादा लोगो की मदद कर चुके हैं। अब तो नेपाल के रहने वाले लोग भी इनसे मदद मांगने में नहीं हिचकिचाते। आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या फिर उन्हें कानूनों का पता नहीं होता।





आबिद के इस कार्य को भारत की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी सराहा था। इसके अलावा उन्हें कई संस्थाओं ने पुरस्कार और सम्मान से भी नवाज़ा है।





Listen to the podcast in Hindi by clicking on the audio icon in the picture at the top.