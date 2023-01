ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एशियाई किरयाना दुकानों पर बेचीं जाने वाली कामिनी गोलियों पर चिंता

लगभग आठ महीनों तक चली एसबीएस की लंबी जांच पड़ताल के बाद पता चला है की ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों को बेहद खतरनाक दवाई पारंपरिक औषधि के रूप में बेचीं जा रही है.





एसबीएस पंजाबी की मनप्रीत कौर सिंह और शमशेर कैंथ द्वारा की गयी इस खुफिया जांच से पता चला की ग़ैरक़ानूनी रूप से आयत किया गया तंबाकू और अफीम-युक्त जड़ी-बूटी संबंधी दवाई आसानी से ऑस्ट्रेलिया लायी जा रही है.





इसके साथ ही यह जांच ने दिखा दिया की कितनी आसानी से लोग इसे स्थानिये दुकानों पर प्राप्त कर सकते हैं.





ऑस्ट्रेलियाई कानून के अन्तर्गत एक व्यक्ति डेढ़ किलो तम्बाकू निजी इस्तेमाल के लिये सीमा सुरक्षा को विवरण दे ला सकता है.





परन्तु इसका ऑस्ट्रेलिया में जन-साधारण को बेचा जाना अवैध है, क्योंकि यह लोगों की सेहत के लिये हानिकारक माना जाता है.





इसके बावजूद, एसबीएस इस तम्बाकू को बेहद आसानी से मेलबोर्न स्तिथ एक किरयाना दूकान से खरीदने में सफल रहा.





(Question:) "How do you get it here?"





(Seller:) "We get from supplier."





(Question:) "Supplier? They must be getting it fom India."





(Seller:) "Mmm." (nods)





(Question:) "But it's not available generally at most other stores?"





(Seller:) "No."





(Question:) "This must not be allowed here, I guess, no?"





(Seller:) "No."





इस तम्बाकू के आलावा एक और गैरकानूनी पदार्थ ऑस्ट्रेलिया स्तिथ दक्षिण एशियाई किरयाना दुकानों पर बेचा जा रहा है.





यह है कामिनी गोलियां - जो की पारंपरिक जड़ी बूटी उपचार से सम्बंधित दावा है.





यह गोलियों भारत के कई क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिये हैं और एसबीएस ने पाया की ऑस्ट्रेलिया के काला बाजार में भी इन्हे खरीदा जा सकता है.





इन गोलियों को अक्सर कामोत्तेजक दावा के रूप में बाजार में बेचा जाता है और एसबीएस द्वारा अधिकृत विधि चिकित्साशास्त्र संबंधी वैज्ञानिक John Franchescinni (frank-eh-SHEE-nee) ने इसमें चिंताजनक नतीज़े पाए.





"We found levels of codeine, morphine and papaverine. These are all ingredients in opium. The variation in proportion was somewhere between 1 and 5 per cent of opium."





इस प्रयोगशाला ने पाया की प्रति गोली अफीम की मात्रा २ से २० मिलीग्राम तक है और Iskar साथ ही कई भारी रसायन जैसे की पारा भी इन गोलियों को बनाने में इस्तेमाल किया गया है.





मेलबोर्न स्तिथ भारीतये मूल के चिकित्सक डॉ गुरदीप औरोरा बताते हैं की यह गोलियां बेहद व्यसनकारी होने के साथ ही इसमें इस्तेमाल रसायनों के कारण बिना डॉक्टर के निर्देश पर लेने से सेहत के लिये काफी खतरनाक भी है.





वह बताते हैं की यह इतनी खतरनाक हो सकती हैं की इसे खाने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है.





"The response of the individual varies from one person to the other. Even a small dose can be fatal to some individuals. (The) long-term effect of opiods is definitely addiction. Anybody who's taking these medicines on a regular basis or in large doses will invariably develop addiction to these drugs. And addiction is a very serious problem. And because these people are taking it as a herbal medicine, they may not be even aware that these ingredients may have morphine derivative, or opium there, and the next thing is that they can't do without the tablets."





इन गोलियों के ऑस्ट्रेलिया lane पर प्रतिबंद है और इसे Therapeutic Goods Administration- की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं है.





पर लोगों ने एसबीएस को बतया की इन गोलियों को खाने का प्रचलन भारतीये मूल के छात्रों या लंबी अवधि तक काम करने वालों के बीच ज्यादा है.





और जो लोग भारी ट्रक या टैक्सी जैसे वहां चालते समय इन गोलियों का सेवन करते हैं उनके ड्रग टेस्टिंग में पकड़े जाने के मौक़ा भी कम है क्योंकि पुलिस अफीम का इस्तेमाल करने वालों को उस समय नहीं पकड़ रही होति.





रोहन जिन्होंने एसबीएस को अपना पूरा नाम बताने से इनकार किया हमें बतया की किस प्रकार उन्होंने इस गोली का पहली बार सेवन किया और उन्हे इसे खाने के बाद कैसा महसूस हुआ.





"I was curious what's this Kamini called, because I'd never heard of that word. Then he told me it's actually opium. And I was shocked. I said, 'It can't be right, because you can't sell those illegal drugs over here.' And he said, 'No, it's coming from India.' And I was driving home, and it's definitely got a hit. I felt, a little bit, my nervous system was a bit slow, I was slow to react to things."





एक महिला ने एसबीएस को बतया की किस प्रकार उनके पति को इन गोलियों को खाने की लत लग गयी और फिर किसी प्रकार से आखिरकार उन्होंने इस लत से निजाद पायी.











इस महिला ने यह भी बतया की इन कामिनी गोलियों को खाने के बाद उनके पति का व्यवहार बिलकुल बदल जाता था और वह आक्रमणशील भी हो जाते थे.





"It's not that easy for someone to give up these things, I believe, because it took him nearly a year and then he realised, yes, there was something wrong in it. But it's very hard, it's very hard, because I think this is the kind of drug you get addicted. Of course, all addictions are, like, really hard to get rid of."





मेलबोर्न स्तिथ किरयाना दूकान मालिक हरजिंदर सिंह ने बतया की कई भारतीये किराना व्यापारी महँगी कामिनी गोलियों को बेच कर अपने यहाँ बिकने वाली सस्ती सामग्री के बीच मुनाफ़ा बराबर कर लेते हैं.





"Kamini, they have it at the moment in Melbourne (on a) big scale. Thirty per cent (are) clean shopkeepers, and I think, um, 70 per cent, they sell this product."





इस गैरकानूनी व्यापार से पर्दा उठाने वाले मुखबिर ने एसबीएस को बतया की कामिनी गोलियों की एक बोतल लगभग १०० डॉलर तक में बेचीं जा सकती है.





"Most -- 90 per cent -- of the stock, basically comes in food containers, which are actually coming from merchant exporters from India."





Australian Border Force ने यह तो माना की उसने कामिनी गोलियों की बोतलों पकड़ी हैं परन्तु कितनी मात्रा में यह गैरकानूनी रूप से आयत की जा रही थी पर बोलने से इनकार कर दिया.