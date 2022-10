विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मिली कोविड प्रतिबंधों से कुछ और राहत

मुख्य बातें:

विक्टोरिया में 23 नवंबर से कोविड प्रतिबंधों में एक और ढील की घोषणा की गई है.

न्यू साउथ वेल्स ने भी 23 नवंबर से विक्टोरिया के साथ अपनी सीमा पूरी तरह खोल दी है.

साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का नया संक्रमण सामने आने के बाद लगा तीन दिन का सख्त लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है.

Advertisement

विक्टोरिया के प्रीमियर डेनिएल एंड्रूज़ ने कहा है कि इस साल का क्रिसमस अलग दिखने वाला है. 22 नवंबर तक राज्य में लगातार 23 दिन से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला दर्ज न होने के बाद राज्य के कोविड प्रतिबंधों में 23 नवंबर से ढील दी गई है.

इन प्रतिबंधों में से एक, किसी के घर में एक दिन में आने वाले आगंतुकों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है. छुट्टियां शुरू होते ही, यानी 13 दिसंबर से इस संख्या का 30 तक बढ़ा दिया जाएगा.





हालांकि वह कहते हैं, "इसका मतलब 30 लंच में और 30 डिनर पर नहीं है. ये संख्या पूरे दिनभर में 30 है. अब मैं यह मान सकता हूं कि कुछ परिवारों को मनोरंजन करने के लिए ये संख्या काफी है."





कुछ और परिवर्तनों में इस सप्ताह से बाहर खुले स्थानों पर 50 लोग तक एकत्रित हो सकेंगे.





फेस मास्क पहनना भी अब अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बंद जगहों और ऐसी जगहों पर जहां कि भीड़-भाड़ की वजह से सामाजिक दूरी बना पाना संभव नहीं है, फेस मास्क ज़रूरी होगा.





30 नवंबर के बाद से विक्टोरिया के 25 फीसदी कर्मचारियों को उनके ऑफिस जाकर काम करने की छूट होगी. हालांकि बाकी लोग घरों से ही काम करना जारी रखेंगे.





श्री एंड्रूज़ ने बताया कि 6 दिसंबर को कोविड-19 से संबंधित कई दूसरे नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं.





पूरी तरह खुली विक्टोरिया-न्यू साउथ वेल्स की सीमा

इस बीच न्यू साउथ वेल्स ने 23 नवंबर से विक्टोरिया के साथ अपनी सीमा को पूरी तरह से दिया है. प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिकलियान ने कहा कि सीमा प्रतिबंधों की वजह से कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, उन्हें खुशी है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है.





वह कहती हैं, "हम समझ सकते हैं कि 9 जुलाई से अब तक हमारी सीमाओं पर रहने वाले समुदायों के लिए ये कितना कठिन वक्त था. न्यू साउथ वेल्स अब देश का पहला राज्य या टेरिटरी होगा जो कि सभी राज्यों के लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है, यहां तक कि न्यू ज़ीलैंड के लोगों का भी."





उन्होंने क्वींसलैंड से आग्रह किया है कि उसे भी न्यू साउथ वेल्स के साथ अपनी सीमाएं खोल देनी चाहिए.





इस बीच प्रीमियर ने दूसरे राज्यों से कहा है कि वे विदेशों से वापस लौट रहे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को लिए और अधिक होटल एकांतवास की सुविधाओं का इंतज़ाम करें.





उन्होंने कहा कि न्यू साउथ वेल्स में जनवरी 2021 से अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों और स्किल्ड माइग्रैंट्स के लिए प्रति सप्ताह 1000 होटल एकांतवास की व्यवस्था की जाएगी.





हालांकि राज्य के विपक्ष का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि विदेशों में फंसे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को वापस लाने को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा भी कहा गया है.





केंद्रीय वित्त और व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंगम ने स्काई न्यूज़ से कहा कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों की वापसी से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाए जाने को लेकर चिंता है लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए.





श्री बर्मिंगम ने कहा कि एक हल्की सी संभावना ये भी है कि साल 2021 की पहली छमाही में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात शुरू हो जाए. हालांकि ये कोरोनावायरस वैक्सीन की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है.





साउथ ऑस्ट्रेलिया में तीन दिनों का सख़्त लॉकडाउन ख़त्म

साउथ ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को तीन दिन के सख्त लॉकडाउन से छुटकारा मिल गया है.





लेकिन कुछ प्रतिबंध 1 दिसंबर तक जारी रह सकते हैं जिनमें कि घर से बाहर मास्क पहनना शामिल है.





साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर स्टीवन मार्शल ने कहा कि राज्य कोरोनावायरस की संभावित तबाही से बच गया है.





संक्रमितों के संपर्क तलाशने वालों की दी गई एक झूठी जानकारी का खुलासा होते ही राज्य ने 6 दिन के लिए लगाए गए लॉकडाउन को जल्द ही खत्म कर दिया था.





साउथ ऑस्ट्रेलिया में सोमवार को भी कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया है जिसने कि पैराफील्ड क्लस्टर से फैले संक्रमण को 27 तक पहुंचा दिया है. राज्य के नेता विपक्ष पीटर मालिवनोसकास ने राज्य और केंद्र सरकार से शहरी क्षेत्रों में होटल एकांतवास कार्यक्रम को ख़त्म करके घनी आबादी वाले शहरों से दूर कोई इंतज़ाम करने को कहा है.





उन्होंने कहा कि क्रिसमस आयलैंड एक विकल्प हो सकता है.





आपको बता दें कि साल के शुरुआत में विदेशों से आने वाले यात्रियों को एकांतवास के लिए क्रिसमस आयरलैंड में भेजा गया था.





एसबीएस हिंदी के न्यूज़ अपडेट को बिल्कुल मुफ्त पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। पाएं आर्टिकल और पॉडकास्ट, सीधे अपने मेसेंजर में।











Tune into SBS Hindi at 5 pm every day and follow us on Facebook and Twitter