ब्रिटेन स्ट्रेन के कोरोना मामलों के बाद सफाई के लिए बंद हुआ होटल ग्रैंड चांसलर

ब्रिटेन स्ट्रेन के कोरोना मामलों की वजह से बंद हुआ ब्रिस्बेन का एक होटल एकांतवास

129 लोगों को कोरोना परीक्षण के बाद भेजा गया अन्य होटल

NSW क्लस्टर को पूरी तरह से रोकने के लिए लग सकता है तीन सप्ताह का समय

क्वींसलैंड सरकार ने छह लोगों के ब्रिटेन स्ट्रेन से ग्रस्त होने के बाद एक होटल एकांतवास को बंद करने का फैसला लिया है।





प्रीमियर अनस्तासिया पालाशे का कहना है कि कोरोना क्लस्टर में सभी छह मामले, जो फिलहाल एकांतवास में हैं, होटल ग्रैंड चांसलर की सातवीं मंज़िल पर अलग अलग समय पर पाए गए हैं। होटल में रहने वाले सभी 129 लोगों को कोरोना परीक्षण के बाद दूसरे होटल भेज दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जेनेट यंग ने कहा है कि 30 दिसंबर के बाद से काम कर चुके सभी कर्मचारियों का एहतियात के तौर पर परीक्षण किया जाएगा।





प्रीमियर पालाशे का कहना है कि ब्रिटेन वैरिएंट का तेजी से प्रसार ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक उदाहरण है कि वायरस कितना विनाशकारी हो सकता है और अधिकारियों को समुदाय में वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए जितना संभव हो उतना करना चाहिए।





