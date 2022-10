ऑस्ट्रेलिया आकर नेरिसा ने जाना कि समलैंगिकता उनकी एक पहचान है

मुख्य बातें:

नेरिसा भारत के कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया आई हैं।

उन्हें ऑस्ट्रेलिया आकर एक लंबे आत्ममंथन के दौरान पता चला कि वो एक समलैंगिक महिला हैं।

नेरिसा कहती हैं कि उनके दूसरी लड़कियों से व्यवहारिक तौर पर अलग होने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव और बुरे बर्ताव का शिकार होना पड़ा।

नेरिसा साल 2004 में बतौर अन्तर्राष्ट्रीय छात्र ऑस्ट्रेलिया आई थीं. वो कहती हैं कि यहां आकर ही काफी आत्म मंथन के बाद वो खुद को बतौर गे महिला पहचान पाईं.





सुनिए, उनकी यात्रा और किताब 'ग्रोइंग थ्रू' के बारे में बातचीतः

वह कहती हैं, "मैं बचपन से ही दूसरों से अलग थी, और इसी वजह से मैं भेदभाव और लोगों के खराब व्यवहार का शिकार भी हुई, मुझे तब तक अपने समलैंगिक महिला होने का अंदाज़ा नहीं था जब तक कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी और मैने खुद को पहचानने की एक लंबी कोशिश नहीं की थी."