ऐसे पता करें कि कब तक लगेगी आपको कोविड वैक्सीन

ऑस्ट्रेलिया में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है. फाइज़र वैक्सीन के बाद रविवार 28 फरवरी को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है.





ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट में 'वैक्सीन एलिजिबिलिटी चैकर' नाम का एक टूल जारी किया है.

इस टूल के जरिए आप कुछ सवालों की जवाब देकर ये जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कब तक कोविड वैक्सीन लगेगी

हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार डॉक्टर दीपक राय कहते हैं कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम बहुत हद तक टीकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

ऐसे में क्या आपके ज़ेहन में भी ये ख़य़ाल आता है कि हमें कब ये वैक्सीन लगेगी? क्या इसके सरकार ने कोई समय नियत किया है?





हालांकि इसका कोई सटीक जवाब नहीं है लेकिन अभी इतना कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को अक्तूबर 2021 तक पूरा करने की है.





हालांकि लोगों के मन में उठते सवालों के जवाब के लिए आस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग ने एक ऑन लाइन टूल जारी किया है जिसके ज़रिए आप न केवल ये जान सकते हैं कि कि आपको कब तक ये वैक्सीन लग सकती है. बल्कि ये भी कि क्या आप भी शुरूआती कुछ लोगों में शामिल हैं जिन्हें पहले वैक्सीन दी जानी है.





इस टूल के बारे में बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार डॉक्टर दीपक राय कहते हैं कि ये टूल आपसे करीब 8 सवाल पूछता है और उसके आधार पर ये तय करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं. और कब तक आपको कोविड वैक्सीन लग सकता है.





डॉक्टर राय के मुताबिक 'वैक्सीन एलिजिबिलिटी चैकर' में सबसे पहले आपकी आयु पूछी जाती है, फिर ये कि आप कौन से राज्य में रहते हैं. और फिर कुछ सवाल आपके काम के बारे में ताकि ये पता चल सके कि कहीं आप अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारी तो नहीं. इसके अलावा ये भी सवाल होती है कि कहीं आप एज्ड केयर में तो नहीं रहते हैं.





फिर सवाल आपके स्वास्थ्य को लेकर भी होता है कि क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपको इस वायरस के प्रति संवेदनशील बनाती है.





इस तरह के सवालों के बाद आपको ये बताया जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कब तक टीका लग सकता है.





हालांकि डॉक्टर राय कहते हैं कि टीकाकरण अभियान की प्रगति बहुत हद तक टीकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है.





'वैक्सीन एलिजिबिलिटी चैकर' तक पहुंचने के लिए आप www.covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility पर जा सकते हैं.