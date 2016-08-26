Indian students win a learning opportunity at Charles Darwin University
Oviya Vendan & Pranav Sakthivel with Meenakshi Source: Meenakshi Ramesh
Published 26 August 2016 at 1:57pm
By Anita Barar
Source: SBS
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अभी हाल ही में, भारत चिन्नाइ के वेल्स इन्टरनेशनल स्कूल से दो छात्र अपनी प्रिन्सीपल के साथ, डार्विन की यूनीवर्सिटी में एक प्रतियोगिता जीत कर आये। सुनिये उनके साथ अनीता बरार की एक बातचीत...
Published 26 August 2016 at 1:57pm
By Anita Barar
Source: SBS
Available in other languages
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