उत्तर-पश्चिमी सिडनी में बड़ी संख्या में कोविड परीक्षण करवा रहे हैं भारतीय समुदाय के लोग

उत्तर-पश्चिमी सिडनी के दो सीवेज पम्पिंग स्टेशनों की टेस्टिंग में कोविड 19 वायरस मिलने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन ने बुधवार 11 नवंबर को नॉर्थ कैलिविल, ऱॉउज़ हिल, बॉक्स हिल, द पॉन्ड्स, कैलीविल रिज, पार्कली, क्वेकर्स हिल और अकासिया गार्डेन्स के लोगों के लिए चेतावनी जारी की थी.





इसके बाद बुधवार के दिन एक दिन में ही न्यू साउथ वेल्स में 23 हजार 236 लोगों का कोविड परीक्षण हुआ. इनमें से ज्यादातर इन इलाकों में रहने वाले लोग थे.





इस इलाकों के परीक्षण केंद्रों में लंबी-लंबी लाइनें देखी गईं. यहां तक कि ड्राइव-थ्रू क्लीनिक में भी ऐसा ही हाल था.





मुख्य बातें ः

उत्तर पश्चिमी सिडनी के दो सीवेज पम्पिंग स्टेशनों में परीक्षण के दौरान सीवेज में कोरोनावायरस पाया गया है. इन इलाकों में भारतीय समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं.

प्रशासन की चेतावनी के बाद इलाके के कोविड परीक्षण केंद्रों में लंबी कतारें देखी गईं.

सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से टेस्ट करवाने का आग्रह किया जा रहा है.

बॉकम हिल्स से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यदु सिंह कहते हैं कि सीवेज पम्पिंग स्टेशन्स में कोविड-19 वायरस के मिलने का मतलब है कि यहां समुदाय में कोविड संक्रमण था जिसके या तो कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए होंगे या फिर ये पुराने मामले हो सकते हैं जो कि अब ठीक हो चुके होंगे.





Dr Yadu Singh, President of the Federation of Indian Associations of NSW. Source: Dr Yadu Singh





उत्तर पश्चिमी सिडनी के इन इलाकों में भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं.





डॉक्टर सिंह कहते हैं कि इन परीक्षणों में कोरोना वायरस के मिलने का सीधा मतलब है कि यहां रहने वाले लोगों की न केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति बल्कि समाज के प्रति ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है.





डॉक्टर यदु सिंह फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन्स ऑफ एनएसडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं. वह कहते हैं कि हर साल दीवाली पर होने वाले बड़े-बड़े मेले इस बार कोविड महामारी के चलते नहीं हो रहे हैं.





Source: Pixabay





वह कहते हैं, "इस बार दीवाली पर होने वाले बड़े-बड़े मेले नहीं हो रहे हैं. ये दुःख की बात भी लेकिन खुशी की भी. ये अच्छी बात इसलिए है कि इस समय हमारी ज़िंदगी और अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है."





"लोगों को ध्यान रखना होगा कि थोड़ी सी लापरवाही से सिडनी और मेलबर्न जैसी कोविड वायरस की दूसरी लहर का शिकार न बनने पाए."





फिलहाल न्यू साउथ वेल्स में कोविड संक्रमण का कोई स्थानीय मामला नहीं आ रहा है।





