सैटलमैन्ट गाइड - आसेट्रेलिया में चाइल्ड केयर सेवा कैसे प्राप्त करे

Available in other languages

Available in other languages

आस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटस् से पता चलता है कि 2014 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों में कोई आधे बच्चे एक ही तरह के चाइल्ड केयर में गये। प्रीस्कूल की आयु के बच्चों के लिये, मॉ बाप अधिकतर लॉग डे केयर पसंद करते हैं। आस्ट्रेलियन इन्सटीट्यूट के अनुसार 2011 में 2-3 साल के बच्चें में कोई 45 प्रतिशत बच्चे लॉग डे केयर में गये।











आस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से चाइल्ड केयर सपोर्ट भी मिल सकता है जिसकी जानकारी सेन्टर लिंक से प्राप्त की जा सकती है।











हाँ बच्चों को स्वाथ्य चीका अवश्य लगा होना चाहिये।











For more information on child care options visit www.mychild.gov.au and to find out about accessing financial assistance visit www.humanservices.gov.au





You can check the quality ratings of a service provider by visiting www.acecqa.org.au