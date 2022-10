17 नए मामलों के साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया बना कोविड हॉटस्पॉट

प्रोफ़ेसर स्परिएर का कहना है कि 14 नवंबर को अस्सी साल की महिला के कोविड पॉजिटिव आने के बाद लएल मकएविन अस्पताल के मरीज़ों और स्टाफ़ समेत वहां स्थित करीब 90 लोगों को क्वारंटाइन करने के आदेश जारी किये गए हैं|



मुख्य बातें:-



संक्रमित महिला के निकट संपर्क में आये दो अन्य लोग, एक ५० वर्ष के करीब की महिला और ६० वर्ष के करीब के आदमी भी पॉजिटिव पाए गए हैं|



इनमें से एक एडिलेड के सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के एक क्वारंटाइन होटल में कार्यरत है|



उधर एडिलेड के उत्तरीय उपनगर के याटला लेबर जेल में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया की सुधारक सेवाएं त्वरित कार्यवाही करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हर संभव मदद कर रही हैं|



सनद हो कि विक्टोरिया में होटल क्वारंटाइन के ज़रिये ही कोरोना की मारक दूसरी लहर फैली थी, जिसने सौइयों मौतें देखीं, बाज़ारों और दफ्तरों को बंद होना पड़ा और कर्फ्यू, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन और कंपल्सरी फेस कवरिंग जैसे नियम लागू करने की नौबत आ गयी थी |



यह हालिया ऑउटब्रेक साउथ ऑस्ट्रेलिया के कांटेक्ट ट्रेसिंग की परीक्षा है|



ऑस्ट्रेलिया के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एलन फिंकेल ने पिछले महीने की 28 तारीख़ को सीनेट के सामने नेशनल रिव्यु रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि सभी राज्य और उपराज्य अब ऑउटब्रेक संभालने में सक्षम हैं |



अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते वक़्त श्री फिंकेल ने कहा था कि वे न केवल ऑस्ट्रेलिया की तैयारी से खुश हैं, बल्कि उसपर फ़क़्र भी महसूस करते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ऑस्ट्रेलिया अपने सामुदायिक फैलाव के मामलों को शून्य पर ले आये|



साउथ ऑस्ट्रेलिया में यह ऑउटब्रेक तब सामने आया है जब विक्टोरिया में पिछले पखवाड़े में एक भी केस नहीं पाया गया है और न्यू साउथ वेल्स सामुदायिक फैलाव को संभालने में साफल रहा है और ज़्यादातर केस क्वारंटाइन होटलों तक ही सीमित हैं|





वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, तस्मानिया और विक्टोरिया ने इस ऑउटब्रेक के चलते साउथ ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना टेस्टिंग और 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है |



वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के अलावा सारे राज्यों के लिए अपने बॉर्डर खोले थे और क्वारंटाइन के बिना यात्रा की अनुमति दी थी|



प्रीमियर मार्क मक्गोवेन का कहना है कि वे वायरस के संभावित खतरों को लेकर पूरी तरह से सचेत हैं |



विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रूज़ का कहना है कि उन्हें साउथ ऑस्ट्रेलिया के इस ऑउटब्रेक से उबरने की कूबत पर पूरा विश्वास है पर वहां से आने वाले सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग से तो गुज़रना ही होगा|



न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लेडिस बेरेजिकिलियन ने अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि वे साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने बॉर्डर नहीं बंद करेंगी|



साउथ ऑस्ट्रेलिया के हाई रिस्क इलाकों से आने वाले लोगों पर निगरानी तो रखी जाएगी पर यह मुमकिन नहीं कि हर बार ऑउटब्रेक के साथ बॉर्डर बंद कर दिए जाएं|



इसी बीच साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर स्टीवन मार्शल ने नए नियमों का ऐलान किया है |



ऑस्ट्रेलिया में लोगों को दूसरों से कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए. लोगों के जमा होने की संख्या की सीमा जानने के लिए अपने क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों को देखें.





यदि आप सर्दी या बुखार के लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो घर पर रहें और अपने डॉक्टर को कॉल करके परीक्षण की व्यवस्था करें. ये 1800 020 080 पर कोरोनावायरस हेल्थ इंफॉर्मेशन हॉटलाइन से संपर्क करें.





Tune into

at 5 pm every day and follow us on

and