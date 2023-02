21 सितंबर को बंद हो जाएगा विक्टोरिया का रजिस्ट्रेशन

साल 2020-21 के पहले चार महीनों के लिए विक्टोरिया के पास सबक्लास 190 और 491 प्रोग्राम के लिए सीमित स्थान हैं। इसलिए कई अहम बदलाव किए गए हैं।





मुख्य बातेंः

सिर्फ हेल्थ और मेडिकल प्रफेशनल्स की एप्लिकेशन स्वीकार की जाएंगी।

21 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखरी तारीख है।

पहले से विक्टोरिया में रहने और काम करने वाले लोग ही इस वीसा के लिए पात्र होंगे।

पूरी जानकारी के लिए यह बातचीत सुनेंः

Source: AAP Image/Scott Barbour विक्टोरिया का यह प्रोग्राम 5 अक्टूबर तक खुला है लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऐप्लिकेंट्स के पास 21 सितंबर तक का ही समय है।





राज्य का कहना है कि कम अवधि के लिए खोले गए इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे लोगों को वीसा देना है जो कोविड महामारी से उबरने में राज्य का सहयोग कर सकें।

