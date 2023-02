Visas: क्वीन्सलैंड और विक्टोरिया ने सबक्लास 491 की शर्तों में किए बदलाव

स्मॉल बिजनस ऑनर्स स्ट्रीम के तहत क्वीन्सलैंड में आसान शर्तों पर एक लाख डॉलर तक के निवेश पर वीसा दिया जाता है। हाल ही में इस वीसा की शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं।





मुख्य बातेंः

BSMQ ने सबक्लास 491 (SBO) स्ट्रीम की शर्तों में बदलाव किए हैं।

अब स्टार्टअप बिजनस इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।

अप्लाई करने वाले स्मॉल बिजनस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नागरिका या स्थायी निवासियों को ही नौकरी पर रख सकते हैं।

बदलावों के बारे में विस्तार से जानने के लिए सुनिए यह बातचीतः

विक्टोरिया ने अपनी शर्तों में दो मुख्य बदलाव किए हैंः

1. वही लोग 491 वीसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो किसी चालू बिजनस के साथ काम कर रहे हों। यानी पुराने अनुभव के आधार पर अप्लाई नहीं किया जा सकता।





2. यह बिजनस विक्टोरिया के तय रीजनल एरिया में स्थापित होना चाहिए।

