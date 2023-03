VIVA: प्रतिबंधों के समय यात्रा

टूरिज्म रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के हालिया आंकड़ों में पाया गया कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2020 की पहली छमाही में घरेलू पर्यटन में 21.7 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है।





इसका प्रभाव क़्वींसलैंड टूर गाइड मार्जैना क्लार्क जैसे ट्रैवल ऑपरेटर्स पर भी पड़ा है, वो एक विविध चिकित्सक हैं, जो ज्यादातर बूढ़े पोलिश बोलने वाले क्लाइंट के साथ अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों को संभालने का काम करती हैं।





जब विदेश या अंतरराज्यीय यात्रा, यात्रा प्रतिबंधों और सीमा बंद होने से रुकी हुई थी, क्लार्क के कुछ ग्राहक अपने घर या चिकित्सा सुविधाओं के करीब छोटी यात्राओं का विकल्प चुन रहे हैं।





लेकिन हर कोई ताजी हवा के लिए बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठा सकता है, खासकर वरिष्ठ नागरिक जिनकी गतिशीलता पहले से ही Covid -19 के कारण सीमित है। Third Age और U3A का बेयसाइड विश्वविद्यालय लगभग एक दशक से आर्मचेयर यात्रा यानि घर बैठे घूमने का पाठ्यक्रम पेश कर रहा है। इसके अध्यक्ष टोनी एपलिन ने व्यक्तिगत रूप से कक्षा को पढ़ाया है और अब lockdown में वे ऑनलाइन क्लास लेते है।





श्री एपलिन स्वीकार करतें है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर सभी के लिए नहीं है, भले ही उनके पास COVID-19 प्रतिबंधों की वजह से दुनिया भर में लोकप्रिय ज़ूम जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने की क्षमता हो।





कुछ वर्चुअल रियलिटी यानि वीआर कम्पनियाँ वृद्धों की देखभाल करने वाले नर्सिंगहोम में एक हेड-सेट के माध्यम से immersive यात्रा अनुभव करने की सुविधा दे रही हैं जो ग्राहकों को उनकी चुनी हुई सेटिंग के भीतर दुनिया में कही भी ले जाता है।





मेलबर्न की प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप, सिलवर एडवेंचर्स ने पिछले साल वृद्धों की सुविधा के लिए इस अनुभव की पेशकश शुरू की थी।





इसके सीईओ कॉलिन पुडसे बताते हैं कि इस तकनीक का उपयोग करने के लिए थोड़ी सी जानकारी या प्रैक्टिस की आवश्यकता हो सकती है लेकिन इसकी 360-डिग्री सेटिंग ग्राहकों को उन नए स्थानों को जानने समझने की अनुमति देती है जो वे सचमुच यात्रा करना पसंद करते थे।





पुडसे ने स्वीकार किया कि virtual reality यानि आभासी वास्तविकता के अनुभवों को वास्तविक यात्रा में बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन वह इसे बाधाओं को तोड़ने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में देखते है जो कोरोनोवायरस महामारी से पहले भी मौजूद थी।





वह मेलबोर्न में रहने वाले एक बुजुर्ग को याद करते है जो virtual reality के माध्यम से घूमने के बाद भावुक हो गए थे।





मोनाश विश्वविद्यालय के वर्चुअल अंग्कोर प्रोजेक्ट के मामले में, SensiLab के डॉ थॉमस चैंडलर बताते हैं कि उपयोगकर्ता मध्ययुगीन समय में जा कर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक के एक एनिमेटेड वर्चुअल अनुभव का भी आनंद ले सकते हैं।





2016 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि सिर्फ एक चौथाई ऑस्ट्रेलियाई रिटेल विक्रेताओं ने अगले 12 महीनों के भीतर वीआर को अपनाने की योजना बनाई, लेकिन यह भी पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक कारोबारीयों के पास मोबाइल ऐप या मोबाइल वेबसाइट नहीं थी।





डॉ चैंडलर सामान्य रूप से वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए बेबी बूमर्स सहित सामान्य ग्राहकों की क्षमता पर शक करते है क्यों कि इसके लिए उच्च इंटरनेट गति के साथ एक शक्तिशाली कंप्यूटर चलाने की आवश्यकता है।





क्लार्क का मानना है कि घर से बाहर निकलने का कोई भी तरीका लोगो के मानसिक स्वास्थ के लिए फायदेमंद है इसलिए COVID-19 के बीच आपके लिए जो भी यात्रा विधि काम करती है उसका इस्तेमाल करें।





नेशनल सीनियर्स ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि 2019 में, 50 से 90 वर्ष के आयु वर्ग के उनके 70 प्रतिशत सदस्य प्रतिदिन एक इंटरनेट सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, जबकि 40 प्रतिशत दैनिक रूप से फेसबुक का उपयोग करते हैं।





क्लार्क लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और यात्रा प्रतिबंधों के बीच दुनिया का अनुभव करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।





