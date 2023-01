क्या बांग्लादेश के रेस्टोरेंट का एक आतंकी हमलावर मोनाश विश्विद्यालय का छात्र था?

बांग्लादेश के अधिकारीयों का कहना है ही ढाका के रेस्टोरेंट में चली गोलाबारी के दौरान पुलिस वालों ने हो सकता है गलती से एक निर्दोष को आतंकी समझ कर मार गिराया!





इस आतंकी घटना में २८ लोगों की मृत्यु हो गयी थी तथा बांग्लादेशी अधिकारी अभी भी दो लोगों से पूछताछ में लागे है.





कथतथित इस्लामिक स्टेट ने इस आतंकी घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है परन्तु सरकार का कहना है की अभी बांग्लादेश में विदेशी आतंकी संघटनों की पकड़ ढीली है!





इसके साथ ही जांचकरता इस बात का भी पता लगने की कोशिश कर रहें हैं की क्या एक हमलावर मोनाश विश्विद्यालय के मलयेशिया कैंपस का छात्र था?





ढाका की सडकों पर हज़ारों सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक लोगों ने एकत्र होकर इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शान्ति के लिये प्राथना तथा हमले पर विरोध प्रकट किया!





Relatives of the Dhaka terrorists attack victims mourn as they go to identify bodies from the Holey Artisan Bakery in Dhaka, Bangladesh 02 July 2016. Source: AAP





अब जब १२ घंटे तक चली इस आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिवार भारत, अमेरिका, इटली, जापान, और बांग्लादेश में अपने प्रियजनों के पार्थिव शारीर को अंतिम विदाई दे रहें है तब इस घटना के बारे में और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है!





यहाँ तक की बांग्लादेश पुलिस के Inspector-General Shahidul Haque भी इस घटना के बारे में बात करते हुए अपने आंसूं पर काबू नहीं रख पाए – "I told an official to keep the operating theatre ready. Then suddenly someone told me the person expired. I could not save him, he died in front of me."





पुलिस ने इस घटना के दौरान पकड़ाए के गए आतंकी और उसके एक साथी से पूछताछ शुरू कर दी है!





इस घटना के बाद इस्लामिक स्टेट ने गर्व के साथ इस हमले को अंजाम देने वाले सारे आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की!





बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के विदेशी मलों के सलाहकार Gowher Rizvi ने बीबीसी को बतया की यह सारे हमलावर अच्छे पड़े लिखें अमीर घरों जो बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी के छात्र थे!





People help an unidentified injured person after a group of gunmen attacked a restaurant popular with foreigners in Dhaka. Source: AAP





एक आतंकी Nibras Islam के फेसबुक पेज से पता चला की वह तो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्विद्यालय के मलयेशिया कैंपस का छात्र तथा International Student Services का कोषाध्यक्ष भी रह चुका था!





मोनाश विश्विद्यालय ने इस बात की पुष्टि करने से इंकार कर दिया की इस्लाम वहां छात्र था या नहीं पर एक मीडिया रिलीज़ में कहा - "The University hasn't received or seen any official confirmation from authorities as to the identity of the attackers, only media reports and social-media discussions. Today, Monash University Malaysia met Malaysian authorities to discuss these reports."





इसके साथ ही एक हमलावर बांग्लादेश के राजनेता का बेटा था!





और वहीँ दूसरी ओर एक हमलावर - Meer Saameh Mubasheer - के पिता ने कहा की उनका बेटा अभी अक्ल से कच्चा था और आतंकियों के बहकावे में आ गया होगा





Meer Hayet Kabir ने इस हमले से बर्बाद हुए परिवारों को सम्बोधित करते हुए कहा – "I want to apologise to them. He has got his worldly punishment, but I don't know how involved he was, how willingly he was involved."





आज ढाका डर में जी रहा शहर है जहाँ एक ओर इस्लामिक स्टेट इस हमले की जिम्मेवारी ले रहा है वहीँ बांग्लादेश की सरकार इस घटना को स्थानीय Jamaat-Ul-Mujahideen की कार्यवाही बता रही है!





पुलिस के बड़े अधिकारीयों का कहना है की भविषय में ऐसी घटना न हो या उससे निपटने के लिये यही वक़्त की पुलिस बल और अधिक तैयार और पेशेवर रहे!





इस घटना को नज़र में रखते हुए एक चीनी व्यापारी का मानना है की बांग्लादेश में और निवेश हो या नहीं इस बात का फैसला अब यहाँ बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के नज़र आने के साथ ही होगा - "Since yesterday, many businesses such as cafes and restaurants, have closed. They dare not open, because many of their customers are foreigners."





वहीँ विदेशों में रह रहे बांग्लादेशी निवासी इन बहकए युवकों से अपील कर रहें हैं की इस्लाम या धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाना बंद करो!