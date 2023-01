क्या बड़े बैंक विदेश में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाली फीस को हटाएंगे?

प्रति वर्ष तीन में से एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक विदेश ब्रह्मण के लिये जाता है और यहाँ एटीएम से नकदी निकलते समय अक्सर लगती है हद से अधिक फीस.





अनतर्राष्ट्रीय एटीएम फीस प्रति विथड्रावल २ डॉलर से लेकर ५ डॉलर तक ली जाती है और दूसरी और क्रेडिट कार्ड पर तो २ से ३ प्रतिशत तक की लेन-देन फीस ली जाती है.





परन्तु अब एक बैंक इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहाहै पर इसमे फाँस जरूर है.





बाकी ऑस्ट्रेलिया वासियों की तरह फ़ीनिक्स मेंडे भी विदेश में की गयी ख़रीददारी पर लाग्ने वाली इस फीस से भली भांति परिचित हैं.





"If I was able to purchase that item in that currency and not have the sneaky hidden fee, that would be awesome."





ING Australia ने इस फीस को पूरी तरह से हटा दिया है.





काम के सिलसिले में अक्सर विदेश यात्रा पर जाने वाले मेलबोर्न वासी अश्रुत खट्टर बताते हैं की इससे थोड़ा फायदा तो जरूर होगा पर जो शर्तें इसका लाभ उठाने के लिये रखीं हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है.





मेलनि एवंस जो इस बैंक की हेड ऑफ़ रिटेल हैं बताती हैं की ING- ने ग्लोबल एटीएम फीस भी हटा दी है.





"One in three Aussies are packing their suitcases and heading overseas each year. We've got almost half of the ING customer base currently shopping globally from their lounge room."





यह समाचार फिओनिक्स मेंडे जैसे से यात्रियोंके लिये एक बड़ी खुशखबरी है.





"You'd check your online banking account afterwards and you'd see this outrageous fee, and that five-euro gelato turned into an eight-euro gelato."





उधर आर्थिक मुद्दों से जुडी वेबसाइट Rate City के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रति वर्ष ५००० डॉलर खर्च करता है तो वह अब १७१ डॉलर की बचत कर पायेगा.





Rate City की Sarah Tindall बताती हैं.





"There is nothing better for us to see than competition in the market place. ING has taken it to the next level, we want to see other providers do that."





इससे अलावा ING अपने ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों से कभी भी एटीएम इस्तेमाल करने के लिये कोई भी फीस नहीं वसूलता है.





अश्रुत खट्टर जो काफी लम्बाई समय से ING- के ग्राहक बने हुए हैं इस बारे में बताते हैं.





ऑस्ट्रेलिया में और विदेश में इसतरह की सुविधा का लाभ उठाने के लिये ग्राहकों को प्रति माह बस १००० डॉलर अपने ING- खाते में डालने हैं.





इस एक कदम से अब ING- ने बाकि बड़े चार बैंकों पर उनके द्वारा ली जाने वाली एटीएम फीस को लेकर विचार विमर्श करने का दबाव सा बना दिया है - यह चारों बड़े बैंक विदेश यात्रा के लिये कुछ ख़ास कार्ड्स भी उपलब्ध करवाते हैं जिनके अलग अलग फायदे बताये जाते हैं.





अब देखना यह है की क्या चारों बड़े बैंक जिन्होंने सितम्बर में घरेलू एटीएम से रकम निकलने पर ली जाने वाली फीसह टाने का निर्णय लिया था अपने ग्राहकों को खुश करने के लिये ING के नक़्शे कदम पर चलेंगे या नहीं?